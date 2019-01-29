Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Artık borca dayalı değil, ortaklığa dayalı büyümeye hep birlikte gayret edeceğiz. Artık tüketim merkezli ekonomiden üretim merkezli ekonomiye geçmek zorundayız." dedi.

Kaan, MÜSİAD Kahramanmaraş 3. Olağan Genel Kurul Galası'nda yaptığı konuşmada, 2018 yılının hem Türkiye hem de dünya ekonomisinde politik açıdan çok önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekti.

Farklı aktörler tarafından "ticaret savaşları" kavramının kazandırıldığını ifade eden Kaan, şunları kaydetti:

"Bunlar ülkelerin jeopolitik yapısına ve yer altı kaynaklarına göre birçok ülkenin iç işlerine karışmakta. Borsadaki değerlerine çeşitli manipülasyonlarla müdahale etmektedirler. Önümüzdeki dönem de devam edecekler. Çünkü bunlar zalimlikle para kazanıyorlar. Ülkeleri kaosla birbirine düşürerek para kazanıyorlar. Hayatları böyle geçindiriyorlar. MÜSİAD olarak bu süreci fırsat olarak değerlendiriyoruz. Daha çok çalışacağız. Enerjimizi boşa harcamadan çalışacağız."