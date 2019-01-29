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"Tüketim merkezli ekonomiden üretim merkezli ekonomiye geçmek zorundayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:56 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Artık biz borca dayalı değil, ortaklığa dayalı büyümeye hep birlikte gayret edeceğiz. Artık tüketim merkezli ekonomiden üretim merkezli ekonomiye geçmek zorundayız"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Artık borca dayalı değil, ortaklığa dayalı büyümeye hep birlikte gayret edeceğiz. Artık tüketim merkezli ekonomiden üretim merkezli ekonomiye geçmek zorundayız." dedi.

Kaan, MÜSİAD Kahramanmaraş 3. Olağan Genel Kurul Galası'nda yaptığı konuşmada, 2018 yılının hem Türkiye hem de dünya ekonomisinde politik açıdan çok önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekti.

Farklı aktörler tarafından "ticaret savaşları" kavramının kazandırıldığını ifade eden Kaan, şunları kaydetti:

"Bunlar ülkelerin jeopolitik yapısına ve yer altı kaynaklarına göre birçok ülkenin iç işlerine karışmakta. Borsadaki değerlerine çeşitli manipülasyonlarla müdahale etmektedirler. Önümüzdeki dönem de devam edecekler. Çünkü bunlar zalimlikle para kazanıyorlar. Ülkeleri kaosla birbirine düşürerek para kazanıyorlar. Hayatları böyle geçindiriyorlar. MÜSİAD olarak bu süreci fırsat olarak değerlendiriyoruz. Daha çok çalışacağız. Enerjimizi boşa harcamadan çalışacağız."

2018 yılının zor ama öğretici bir yıl olduğunu dile getiren Kaan, daha önceleri 28 Şubat, e-muhtıra ve ekonomik saldırılarla Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığına belirtti.

Türkiye'nin ilk 20 ekonomi arasında 17. sırada yer aldığını anımsatan Kaan, "Hedefimiz 2023 hedeflerine ulaşmak ve ilk 10 ülke ekonomisi arasına girmek. Artık biz borca dayalı değil, ortaklığa dayalı büyümeye hep birlikte gayret edeceğiz. Artık tüketim merkezli ekonomiden üretim merkezli ekonomiye geçmek zorundayız. Üretemezsek enflasyonla dövizle mücadele edemeyiz. İhracat yapamayız, ülkeyi büyütemeyiz." diye konuştu.

Eski yöneticiler için düzenlenen plaket takdim töreninin ardından Kaan, dünyaca ünlü Kahramanmaraş dondurmasını kesti.

Programa, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve üyeler katıldı.

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Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Kahramanmaraş MÜSİAD

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