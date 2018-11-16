"Tüketim ve gösteriş propagandasına en çok gençler maruz kalıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kapitalizmin hayatı her yönüyle kuşattığı günümüzde, fark edilmenin bir aracı olarak lanse edilen tüketim ve gösteriş propagandasına en çok gençler maruz kalmaktadır. Tefrika ve anarşi projeleriyle üretilen terör örgütleri, tuzaklarını gençliğin duygularının güzergahına kurmaktadır." dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş'un Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Mevlid-i Nebi haftasının da teması olan "Peygamberimiz ve Gençlik" temasıyla hazırlanan video gösterildi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, 19 Kasım Pazartesi gününün, Hz. Muhammed'in yer yüzüne teşriflerinin seneyi devriyesi olduğunu, bu vesileyle bir hafta boyunca Hz. Muhammed'i anma ve anlamaya yönelik birçok program gerçekleştireceklerini söyledi.

Mevlid'in, Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında özlem, muhabbet ve hasret olarak çok güçlü ve köklü bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erbaş, Mevlid'in, Hz. Muhammed'in şahsında insanlığın yeniden doğuşunu, aydınlık bir geleceği ifade ettiğini, ahlaki değerlerin ve erdemlerin yer yüzünde tükendiği cahiliye döneminde insanlığın tekrar hak, hukuk, merhamet, adalet ve güzel ahlak gibi değerlerle buluşmasının başlangıcını anlattığını vurguladı.