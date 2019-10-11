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Tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Kurtuluş Kocaman'ın tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıkartıldı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Kurtuluş Kocaman'ın tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıkartıldı. Taşı çıkaran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Levent Öztürk, taşı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Literatürde büyüklük açısından şu ana kadar çıkarılan dünyadaki ilk 10 taş arasına giriyor" dedi.

Özellikle yemek yedikten ve sıvı tükettikten sonra boğazı ağrıyan Kurtuluş Kocaman, gittiği özel hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Levent Öztürk tarafından muayene edildi. Yapılan tetkiklerle birlikte Kocaman'ın tükürük bezinde taş saptandı.

Dr. Öztürk, Kurtuluş Kocaman'ı hemen ameliyata aldı. Lokal anestezi ile 1 saat 15 dakika süren ameliyatta Kurtuluş Kocaman'ın tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıkarıldı. Ameliyattan sonra Kurtuluş Kocaman'ı muayene eden Öztürk, hastasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Çıkardığı taşın çok büyük olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Hafta içerisinde hastamızı ameliyata aldık ve daha önceki radyolojik değerlendirmelerde çok fazla görme şansımız olmadığı için büyüklüğü açısından sürpriz bir şekilde, tahminimizden çok daha büyük dev tükürük taşı çıkardık. Hastamızın şikayetleri rahatladı ama çıkan taş açıkçası beni de ekibimi de heyecanlandırdı, şaşırttı. Çünkü şu ana kadar çıkarttığımız en büyük tükürük bezi taşlarından biriydi. Taşı çıkarttıktan sonra bir tarama yaptık. Taramalarda şu ana kadar dünyadaki yayınlanan en büyük taşın 7.5 santimetre olduğunu gördük. 7, 6.5, 4.5, 4 ve 3 santimetrelik taşlar var. Bizim taş da büyüklük açısından dünyadaki ilk 10 taş arasına giriyor gibi gözüküyor."

'TÜKÜRÜK BEZİNİ FEDA ETMEK İSTEMEDİK'

Taşın, tükürük bezleri içerisindeki kalsiyum ve fosfat maddelerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu ifade eden Dr. Levent Öztürk, taşı çıkarırken tükürük bezinin zarar görmediğini kaydederek, "Biz tükürük bezini feda etmek istemedik. Tükürük bezini taşla birlik dışarıdan alabilirdik ama hastamızın ilerleyen dönemde tükürük sekresyonu azalacağı için ağız kuruluğu olmasın diye içten, kanal içerisinden taşı çıkarmayı tercih ettik. Burada en önemli şey hem hastamız için hem de diğer insanlar için sıvı tüketimine ağırlık vermeleri ve bol su içmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'BU KADAR BÜYÜK BİR TAŞ BEKLEMİYORDUM'

Kurtuluş Kocaman ise ameliyatın ardından şikayetlerinin geçtiğini ve korkmadan yemek yiyip su içtiğini söyledi. Doktoru Levent Öztürk'e teşekkür de eden Kocaman, "Yemeklerden sonra boğazımda şiddetli ağrılar hissediyordum. Su içtikten, sıvı tükettikten sonra ağrılarım ve şikayetlerim artıyordu. Ağrılarım artınca Sayın Levent hocamıza başvurduk. Sağ olsun ekibiyle birlikte ameliyatımızı gerçekleştirdi ve bizi ağrılardan kurtardı. Taşı görünce şok oldum, bu kadar büyük bir taş beklemiyordum" diye konuştu.

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