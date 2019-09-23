Tülin Şahin: 9-10 kilo aldım

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken eski manken ve model Tülin Şahin, geçtiğimiz nisan ayında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturdu. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Şahin, hamilelik sürecini anlattı.

“ŞU ANA KADAR 9-10 KİLO ALDIM”

Dün Danimarka Çocuk Festivali’ne katılan 38 yaşındaki Tülin Şahin, “Yedi aylık hamileyim, kızım olacak. Birkaç isim belli, ama karar veremedik. Aşerme enteresan bir şekilde yok. Eşim bana çok iyi bakıyor, sağ olsun. Klasik erik olayı olmadı. Şu ana kadar 9-10 kilo aldım” ifadelerini kullandı.

