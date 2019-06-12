MAGAZİN

Tülin Şahin'den beğeni toplayan hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile evlenen model Tülin Şahin anne olmaya hazırlanıyor. Şahin'in son paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Tülin Şahin'den beğeni toplayan hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

İlk bebeğine hamile olan Tülin Şahin, sabah sporunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Şahin yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Bugün ilk defa birlikte yüzdük. Doktorların önerisiyle, hamilelikte her gün 30 dakika yüzmenin faydaları; bulantı ve kusmalara iyi gelir. Krampları çözer. Sırt ağrılarını giderir. Sakinleştirir... Formda kalmanızı sağlar. Hem size hem bebeğe iyi gelecektir yüzme sonrası daha iyi uyursunuz..."

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Tülin Şahin'in belirginleşen göbeği dikkatlerden kaçmadı.

Tülin Şahin, nisan ayında Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile nikah masasına oturmuştu.


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