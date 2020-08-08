Tülin Şahin: Doğumdan sonra 'kilo ver' diye bana baskı yapıyordu

Ünlü model Tülin Şahin ile Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha'nın geçtiğimiz yıl nisan ayında evlendiği haberleri basına yansımıştı.

Çiftin kızları Siena Leyla da geçtiğimiz yıl kasım ayında dünyaya gelmişti. Ünlü çift ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli iş insanı, ünlü modele kızlarını göstermediği iddiasıyla dava açtı. Çıkan haberlerden sonra Tülin Şahin cephesinden açıklama geldi.

Noronha için, "Doğumdan sonra ‘kilo ver’ diye bana baskı yapıyordu" diyen Şahin şu ifadeleri kullandı:

Merhaba,

Bugün, güne aile hayatımla ilgili beni konuşmak mecburiyetinde bırakan son derece üzücü haberlerle uyandım. Kadına şiddeti konuştuğumuz bugünlerde bu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile inanın beni hem çok üzdü hem de çok mahcup etti. Her kadının yaşayabileceği ama başına gelmemesini umduğu bir hayal kırıklığının sonucunda Pedro ile olan ilişkimi haziran ayında bitirme kararı aldım. Hamileliğim boyunca ve sonrasında farklı farklı şekillerde duygusal olarak yaralayıcı ağır eleştirilerin ve mükemmeliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu karara itti.

Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda "Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil" diyerek eve zorla 2 tane bakıcı getirip bana "Şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti" olduğunu söyledi. Ben bir çocuğun sahibi değil, bir anneyim ve kızımın her şeyi ile ilgilenmek benim en önemli görevim. Baba olmanın sorumluluğunu alıp, hayatı mutlulukla paylaşmak yerine annesi ile birlikte 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu, söyledikleri terbiyesizce tartışmalara maruz bıraktı.