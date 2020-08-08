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Tülin Şahin: Doğumdan sonra 'kilo ver' diye bana baskı yapıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl evlendikleri haberleri basına yansıyan, Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro de Noronha cephesinden şok bir gelişme yaşanadı. Noronha, mahkemeye başvurarak "Tülin Şahin, bana kızımız Siena Leyla'yı göstermiyor" gerekçesiyle dava açtı. Açılan davada çiftin resmi olarak evlilik yapmadığı anlaşıldı. Çıkan haberlerden sonra Tülin Şahin, açıklama yaptı. Şahin, ayrılık kararı aldığını duyururken, "Doğumdan sonra ‘kilo ver’ diye bana baskı yapıyordu" ifadelerini kullandı.

Tülin Şahin: Doğumdan sonra 'kilo ver' diye bana baskı yapıyordu

Ünlü model Tülin Şahin ile Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha'nın geçtiğimiz yıl nisan ayında evlendiği haberleri basına yansımıştı.

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Çiftin kızları Siena Leyla da geçtiğimiz yıl kasım ayında dünyaya gelmişti. Ünlü çift ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli iş insanı, ünlü modele kızlarını göstermediği iddiasıyla dava açtı. Çıkan haberlerden sonra Tülin Şahin cephesinden açıklama geldi.

Noronha için, "Doğumdan sonra ‘kilo ver’ diye bana baskı yapıyordu" diyen Şahin şu ifadeleri kullandı:

Merhaba,

Bugün, güne aile hayatımla ilgili beni konuşmak mecburiyetinde bırakan son derece üzücü haberlerle uyandım. Kadına şiddeti konuştuğumuz bugünlerde bu açıklamayı yapmak zorunda olmak bile inanın beni hem çok üzdü hem de çok mahcup etti. Her kadının yaşayabileceği ama başına gelmemesini umduğu bir hayal kırıklığının sonucunda Pedro ile olan ilişkimi haziran ayında bitirme kararı aldım. Hamileliğim boyunca ve sonrasında farklı farklı şekillerde duygusal olarak yaralayıcı ağır eleştirilerin ve mükemmeliyetçi bir baskının altında kalmak beni bu karara itti.

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Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda "Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil" diyerek eve zorla 2 tane bakıcı getirip bana "Şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti" olduğunu söyledi. Ben bir çocuğun sahibi değil, bir anneyim ve kızımın her şeyi ile ilgilenmek benim en önemli görevim. Baba olmanın sorumluluğunu alıp, hayatı mutlulukla paylaşmak yerine annesi ile birlikte 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu, söyledikleri terbiyesizce tartışmalara maruz bıraktı.

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Kamuoyunca da bilindiği gibi yıllardır en büyük hayalim anne olmaktı. Şimdi buna sahip olduğum hayatımın en mutlu zamanının benden yüzeysel beklentiler için çalınmasına izin vermiyorum. Kendimi ve özgüvenle büyümesini istediğim kızım Sienna'yı bu şiddet ve baskının karşısında bırakmayı kabul etmiyorum. 25 yıldır durmadan çalışan ve üreten bir kadın olarak anneliğimi her normal kadın gibi yaşamanın benim hakkım olduğuna inanıyorum. Kadınlar olarak hepimizin farklı şekillerde maruz kaldığı bu şiddet ve baskının artık bir son bulmasını istiyorum. Pedro tarafından kaynaklanan vatandaşlık/ikametgah ülkelerinin uyumsuzluğu sebebiyle onaylanmayan nikahımızın bile benim üzerime bırakılmaya çalışılan bir leke olması, kadına yapılan toplumsal şiddetin en acı örneklerinden biridir.

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Biz kimsenin kendisine yaratmak istediği mükemmel dünyalarının bir parçası değiliz.


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