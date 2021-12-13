Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha'ya 'mahrem fotoğraf' davası

Ünlü model Tülin Şahin ve eski eşi Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha arasındaki sular durulmuyor. Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, çocuğu Siena Leyla'yı kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında, 6 aya kadar zorlama hapsi istemiyle dava açmıştı. İş insanı tarafından savcılığa sunulan dilekçede, Şahin'in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve iş insanı Noronha evden ayrıldıktan sonra çocuğunu göstermediği öne sürülmüştü.

'SİENA İÇİN ADALET' SAYFASI AÇTI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; şikâyetin ardından kızını göremediğini iddia eden Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, sosyal medya platformu Instagram'da 'Siena İçin Adalet' adında bir hesap oluşturarak Tülin Şahin ve kızıyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya başladı. İş insanı yaptığı paylaşımlar arasında Tülin Şahin'in kızlarını kendisine göstermediğini, Siena'yı görmek için mücadele etmeye devam edeceğini, ayrıca Şahin'in Türkiye'ye kendisini evli gibi gösterdiğini ancak evli olmadıklarını iddia etti.

ÖZEL YAZIŞMA VE FOTOĞRAFI PAYLAŞIYOR

Sosyal medya üzerinden özel hayatının ihlal edildiğini ifade eden Tülin Şahin ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünlü model tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha'nın Whatsapp üzerinden yapmış oldukları yazışmaları ve özel fotoğraflarını yayınladığını anlattı.





