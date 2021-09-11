MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tülin Şahin'in kızının babası Pedro De Noronha: Kızım için savaşacağım!

Tülin Şahin'in kızının babası Pedro De Noronha: Kızım için savaşacağım!

11.09.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızının annesi Tülin Şahin ile mahkemelik olan Portekizli Pedro De Noronha, önceki gün Deniz Akkaya ile bir araya geldi. Noronha, "Türk hukuk sistemine güveniyorum. Kızım Siena için savaşacağım" dedi.

Tülin Şahin'in kızının babası Pedro De Noronha: Kızım için savaşacağım!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tülin Şahin ile kızları Siena’nın velayeti yüzünden mahkemelik olan Portekizli Pedro De Noronha, önceki gün sunucu ve eski manken Deniz Akkaya ile Bebek'teki bir mekanda yemek yedi. İkili çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

3188329_e47691727f5b509fcfdf594d3a6c79b9_640x640

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Akkaya'nın tercümanlık yaptığı Noronha, "Sonunda gerçeklerin ortaya çıkacak olmasına çok sevindim. Uzun süredir şahsımla ilgili değişik haberler çıkıyordu. Türkiye’deki hukuk sistemine güveniyorum. Derdim geçmiş değil, kızım Siena’yı görmek istiyorum" dedi.

"KIZIM İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Noronha, muhabirlerin "Kızınız Siena'nın bu olaylardan olumsuz etkilenmesinden korkmuyor musunuz” sorusuna ise, "Geçen sefer Türkiye’ye geldiğimde havalimanında tutuklandım. Bunların artık hiçbir önemi yok. Kızımın geleceği için sonrasına bakacağım. Mücadelemi bitirmeyeceğim. Savaşacağım. Sonunda kendimi duyuracak bir nefesim olduğu için sizlere çok teşekkür ederim" yanıtını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtıHadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı
Taksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirttiTaksi ücreti ödemek istemeyen gen kızın yaptıkları "Pes" dedirtti
Eski oryantal Asena'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!Eski oryantal Asena'nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Tülin Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı

Hadise'yi röntgenlerken yakalandı! Dava açtı

Kargo deposunda şoke eden görüntü! Etiket basıp dağıtmışlar

Kargo deposunda şoke eden görüntü! Etiket basıp dağıtmışlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.