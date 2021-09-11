Tülin Şahin'in kızının babası Pedro De Noronha: Kızım için savaşacağım!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tülin Şahin ile kızları Siena’nın velayeti yüzünden mahkemelik olan Portekizli Pedro De Noronha, önceki gün sunucu ve eski manken Deniz Akkaya ile Bebek'teki bir mekanda yemek yedi. İkili çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Akkaya'nın tercümanlık yaptığı Noronha, "Sonunda gerçeklerin ortaya çıkacak olmasına çok sevindim. Uzun süredir şahsımla ilgili değişik haberler çıkıyordu. Türkiye’deki hukuk sistemine güveniyorum. Derdim geçmiş değil, kızım Siena’yı görmek istiyorum" dedi.

"KIZIM İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Noronha, muhabirlerin "Kızınız Siena'nın bu olaylardan olumsuz etkilenmesinden korkmuyor musunuz” sorusuna ise, "Geçen sefer Türkiye’ye geldiğimde havalimanında tutuklandım. Bunların artık hiçbir önemi yok. Kızımın geleceği için sonrasına bakacağım. Mücadelemi bitirmeyeceğim. Savaşacağım. Sonunda kendimi duyuracak bir nefesim olduğu için sizlere çok teşekkür ederim" yanıtını verdi.

