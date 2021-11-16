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Tülin Şahin, kucağında kızıyla yemek yaptı

16.11.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tülin Şahin, kızı Siena Leyla ile birlikte mutfakta çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Kızının babası Pedro de Noronha ile mahkemelik olan Tülin Şahin’in davası henüz sonuçlanmış değil.

Tülin Şahin, kucağında kızıyla yemek yaptı

Dünyaca ünlü top model Cindy Crawford’a olan benzerliği ile popüler olan eski manken ve sunucu Tülin Şahin, 2019 yılında dünyaya getirdiği kızı Siena Leyla ile birlikte mutfağa girdi.

Mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından, "Anne karnım acıktı" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 41 yaşındaki ünlü modelin pozuna beğeni yağdı.

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Tülin Şahin, kızının da babası olan Pedro de Noronha ile sancılı bir boşanma davasından sonra kızlarının velayeti için karşı karşıya gelmişti. İkilinin davası devam ediyor.

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Tülin Şahin
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