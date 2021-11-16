Tülin Şahin, kucağında kızıyla yemek yaptı

Dünyaca ünlü top model Cindy Crawford’a olan benzerliği ile popüler olan eski manken ve sunucu Tülin Şahin, 2019 yılında dünyaya getirdiği kızı Siena Leyla ile birlikte mutfağa girdi.

Mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından, "Anne karnım acıktı" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 41 yaşındaki ünlü modelin pozuna beğeni yağdı.

Tülin Şahin, kızının da babası olan Pedro de Noronha ile sancılı bir boşanma davasından sonra kızlarının velayeti için karşı karşıya gelmişti. İkilinin davası devam ediyor.

