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Tulsa Saldırganı Ağrıları için Suçladığı Cerrahı Hedef Aldı

02.06.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede 4 kişiyi öldürdükten sonra kendisini vuran saldırganın, yakın zamanda geçirdiği bel ameliyatından sonra devam eden ağrıları için cerrahı suçlayan bir kişi olduğu açıklandı

Tulsa Saldırganı Ağrıları için Suçladığı Cerrahı Hedef Aldı

Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede 4 kişiyi öldürdükten sonra kendisini vuran saldırganın, yakın zamanda geçirdiği bel ameliyatından sonra devam eden ağrıları için cerrahı suçlayan bir kişi olduğu açıklandı.

Tulsa Emniyet Müdürü Wendell Franklin, saldırganın yakın zamanda geçirdiğini bel ameliyatı sonrası ağrıdan şikayet ederek defalarca kliniği aradığını belirtti.

Polis, kişinin, hastanede ateş açmadan saatler önce AR tipi bir tüfek satın aldığını söyledi.

Franklin, ameliyatı gerçekleştiren Dr. Preston Phillips'in yanı sıra, bir başka doktor, bir danışma görevlisi ve bir hastanın da öldürüldüğünü söyledi.

Franklin, "Şüphelinin üzerinden Dr. Phillips'i ve yoluna çıkan herkesi öldürmek amacıyla geldiğini açıkça belirten bir mektup çıktı. Ameliyattan sonra devam eden ağrılarından dolayı Dr. Phillips'i suçluyordu" dedi.

Yetkililer, saldırganın bir tüfek ve bir de tabanca taşıdığını kaydetti.

Polis, Tulsa'daki kurbanların ve saldırganın ortopedi kliniğinin olduğu hastanenin ikinci katında bulunduğunu söyledi. Tulsa Emniyet Müdür Yardımcısı Eric Dalgleish, adı açıklanmayan saldırganın kendini vurduğunu belirtti.

Komiser Richard Meulenberg, ayrıca birçok kişinin yaralandığını ve sağlık tesisinde "korkunç bir sahne" yaşandığını bildirdi. Yaralıların kesin sayısı henüz bilinmiyor.

The Associated Press/USA TODAY/Northeastern Üniversitesi toplu katliam veri tabanına göre, Ocak 2022 ayından bu yana Amerika’da dört veya daha fazla kişinin öldürüldüğü 12 silahlı saldırı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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