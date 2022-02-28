Tuluhan Tekelioğlu kimdir, aslen nereli? Tuluhan Tekelioğlu kaç yaşında ve mesleği nedir?

Tuluhan Tekelioğlu'nun hayatı ve mesleği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fransa doğumlu olan Tuluhan Tekelioğlu sunuculuk ve yazarlık ile uğraşıyor. Tekelioğlu ayrıca Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur.

TULUHAN TEKELİOĞLU KİMDİR?

Tuluhan Tekelioğlu Gülkan, 5 Mart 1970 tarihinde Tours, Fransa'da dünyaya gelmiştir ve Türk sunucu ve yazardır. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmuştur ve Prof.Dr.Yavuz Tekelioğlu'nun kızıdır.

Tuluhan Tekelioğlu Paris Sipa Press'te gazetecilik hayatına başlamıştır. Hürriyet gazetesinde çalıştığı sırada Kenya'daki Kakuma Mülteci Kampı'nda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yararına gönüllü hizmet etmiştir ve edindiği deneyimleri yazı dizisi olarak gazetesinde yayınlamıştır.

2001 yılında Cine5'te Başka Yerde Yok, 2001-2003 arasında Habertürk TV'de Tatlı Sert, TGRT kanalında Tuluhan'la Her Sabah programlarını hazırlayıp sunmuştur. 2005-2006 arasında Kanal D sabah haberlerini hazırlayıp sunmuştur. Kanal 1 televizyonu için Güzel 1 Gün adlı sabah haber kuşağını sunmuştur. 2009 yılında TRT 2'de Boğaziçi'nden programını sunmuştur. Sabah gazetesinde 2007 yılında başladığı Her Şeye Rağmen İkimiz isimli röportajlarına halen devam etmektedir.

Ayrıca Cumartesi günleri Sabah gazetesinde Her Şeye Rağmen İkimiz başlığı altında, genellikle evli çiftlerle röportajları yayınlanmaktadır. 24 Ocak 2011 tarihinden 10 Temmuz 2011 tarihine dek TNT Türkiye kanalıda akşam haberlerini sunmuştur.

