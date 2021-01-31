Tulum'a giden Eda Taşpınar'dan tanga bikinili poz

Yaz aylarında Survivor Çağrı Atakan'la başlayan aşkına kısa süre sonra nokta koyan Eda Taşpınar pandemi sebebiyle ülke sınırlarından çıkamıyordu. Genellikle Tulum ve Mikanos'ta yaşayan Taşpınar sonunda muradına erdi.

Pandemi koşullarına rağmen Tulum'a giden Taşpınar tanga bikinisiyle yaptığı paylaşımla olay oldu. Meksika- Tulum'daki Eda Taşpınar'dan "Cennete geri döndüm" paylaşımı geldi.

Eda Taşpınar'ın bu pozuna beğeni yağarken ünlü ismin paylaşımı yorumlara kapadığı gözlerden kaçmadı.



