Tulum eşliğinde çöp topladılar

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde bir grup doğasever, "8 Haziran Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü" kapsamında tulum eşliğinde plajda kıyı ve sualtı temizliği gerçekleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi, Teknik Bilimler Su Altı Teknolojisi, Türk Kadın Konseyi ve İyidere Belediyesi tarafından, plastik çöpler ve çevresel etkileri hakkında farkındalık oluşturmak için tulum eşliğinde Sarayköy Plajı'nda kıyı ve su altı temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak bu tür projelere her zaman destek olduklarını söyledi.

Doğayı kirletenin insanlar olduğunu ifade eden Mete, "Biz de temizlemeye çalışıyoruz. Plastiği hayatımızdan çıkartamayız ama daha az tüketip bilinçli kullanabiliriz. Doğayı kirletmememiz lazım. Plastik, doğada en geç eriyen bir madde. Denizde canlılara verdiği zararlar ortada." dedi.

Mete, İyidere ilçesinin aynı zamanda turizm ilçesi, plajlarıyla öne çıkan ve geçmişinde denizcilik mesleği olan bir yer olduğunu dile getirdi.