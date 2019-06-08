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Tulum eşliğinde çöp topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

Rize'nin İyidere ilçesinde plajda bir araya gelen doğaseverler, tulum eşliğinde kıyı ve sualtı temizliği yaptı

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde bir grup doğasever, "8 Haziran Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü" kapsamında tulum eşliğinde plajda kıyı ve sualtı temizliği gerçekleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi, Teknik Bilimler Su Altı Teknolojisi, Türk Kadın Konseyi ve İyidere Belediyesi tarafından, plastik çöpler ve çevresel etkileri hakkında farkındalık oluşturmak için tulum eşliğinde Sarayköy Plajı'nda kıyı ve su altı temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak bu tür projelere her zaman destek olduklarını söyledi.

Doğayı kirletenin insanlar olduğunu ifade eden Mete, "Biz de temizlemeye çalışıyoruz. Plastiği hayatımızdan çıkartamayız ama daha az tüketip bilinçli kullanabiliriz. Doğayı kirletmememiz lazım. Plastik, doğada en geç eriyen bir madde. Denizde canlılara verdiği zararlar ortada." dedi.

Mete, İyidere ilçesinin aynı zamanda turizm ilçesi, plajlarıyla öne çıkan ve geçmişinde denizcilik mesleği olan bir yer olduğunu dile getirdi.

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan ise 8 Haziran Dünya Denizler ve Okyanuslar Günü kapsamında plastiğin insan ve hayvanlara karşı kötü etkisine dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Okyanus ve denizleri tehdit eden en büyük problemin başında deniz çöpleri geliyor. Bunların en baskını da plastikler." diye konuştu.

Günlük yaşamda özellikle plastik malzemelerin kullanıldığını vurgulayan Aytan, şunları kaydetti:

"Plastikler çeşitli kaynaklardan, özelikle karasal kaynaklardan denizlere ulaşıyor. Karadeniz'de yakaladığımız çoğu balığın bünyesinde plastiklere rastlıyoruz. Bu, dünya genelinde bir problem.Tavsiyemiz, kişisel kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmek. Özellikle tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkarmak, mümkün olduğu kadar plastiği azaltmak. Plastik kötü değil, mucizevi bir ürün. Sadece yerinde ve doğru kullanmalıyız."

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iyidere Kıyı ve Sualtı temizliği Rize Tulum

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