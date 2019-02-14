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Tulum sanatçısı, 5 metrekarelik atölyesinden sesini dünyaya duyurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 10:56 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan ve kaybolmaya yüz tutan tulum ezgilerini derleyerek arşivine kazandırdığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO’nun, 'Yaşayan kültür hazinesi mirası' ödülüne de aday gösterilen tulum ustası ve sanatçısı Bülent Bekar (39), 5 metrekarelik atölyesinde tulum yapıp satıyor.

Tulum sanatçısı, 5 metrekarelik atölyesinden sesini dünyaya duyurdu

Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan ve kaybolmaya yüz tutan tulum ezgilerini derleyerek arşivine kazandırdığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO’nun, 'Yaşayan kültür hazinesi mirası' ödülüne de aday gösterilen tulum ustası ve sanatçısı Bülent Bekar (39), 5 metrekarelik atölyesinde tulum yapıp satıyor. Bekar, atölyesinde ürettiği tulumları Yunanistan başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç ederek, gelir de elde ediyor.
Bölge çalgılarından tulumu ilçedeki atölyesinde yaparak satan, aynı zamanda tulum sanatçısı da olan Bülent Bekar, 5 metrekarelik atölyesinde tulum yapıp satmaya başladı. Ayda 2 ya da 3 tulum yapabilen Bekar, ürettiği tulumları Yunanistan başta olmak üzere ABD, İngiltere ve İskoçya'nın da aralarında yer aldığı ülkelere ihraç ederek, gelir elde ediyor. Yörede kaybolmaya yüz tutan tulum ezgilerini derlemek için başlattığı çalışmayı 2009 yılında tamamlayan Bekar, en eskisi 100 yılı aşkın 46 horon, 12 de yol ezgisini Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivine kazandırdı. Aynı yıl bakanlık tarafından UNESCO tarafından verilen 'Yaşayan kültür hazinesi mirası' ödülüne aday gösterilen Bekar’ın öyküsünün anlatıldığı 'Tulumcu belgeseli' Bulgaristan’da 21 ülkeden 88 belgeselin katıldığı yarışmada birincilik ödülü kazandı.
2004 yılından itibaren 5 metrekarelik atölyesinde geleneksel çalgı aleti tulum üretimi yaptığını anlatan Bülent Bekar, bir ustanın ayda 2 ya da 3 tulum yapabileceğini anlattı. Ürettiği tulumları dünyaya gönderdiğini belirten Bekar, "Bugüne kadar dünyanın her yerine tulum gönderdim. Neredeyse göndermediğim ülke kalmamıştır. İnternet ortamından bizi bulup sipariş veriyorlar. Bende tulumu yapıp gönderiyorum" dedi.
'BU SANATIN BİR ATÖLYESİ OLMALI'
Tulum yapmaya başladığında ilçe merkezinde hiç tulum atölyesi olmadığını hatırlatan Bekar, "Bu benim çok ilgimi çekiyordu. Tulum yapan ustalar vardı, fakat evlerinde ayırdıkları küçük odalarda gözlerden uzak tulum yapmaya çalışıyordu. İlçe merkezinde bu sanatın icra edildiği, yapıldığı, üretildiği bir atölye olması gerektiğine hep inandım. Tulum yapmaya başladıktan sonra ilçe merkezinde küçük atölyeyi açtım. Tulum tamamen el işçiliği ile yapılıyor. Makine kullanılmıyorum. Küçük atölyede yaptığımız tulumlar dünyanın dört bir tarafına gönderiyorum. Tulum imalatı tamamen el emeğidir. Ürettiğimiz her şey inşan eliyle yapılır ve makine kullanılmaz" diye konuştu.

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