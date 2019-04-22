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Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 13:01 | Son Güncelleme

Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, 9 yıl aradan sonra Diyarbakır'da konser verecek.

Konuya ilişkin açıklamaya göre Uğurlu, 25 Nisan'da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı sahnesinde, sanatseverlerle bir araya gelecek.

Ünlü piyanist, eserlerini Diyarbakır'ın kültürel değerlerini anlatan görsel sunum eşliğinde icra edecek.

Ünlü sanatçı programda ayrıca müzik ve görüntülerle Anadolu tarih ve kültürünü anlatan "Güneş Ülke Anadolu" adlı eserini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğurlu, Diyarbakır'da ilk konserini 2010'da verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk gelişimde kent merkezinde bir otelde kalmıştım. Sandalyemi kapının önüne çıkarıp gün boyu gelen gidenle sohbet etmiştim. Bugün hala o yıllardan kalan dostlukları sürdürürüm. 1951'de buraya gelen Yaşar Kemal izlenimlerini yazarken 'O dar sokaklardan birinde yürürken bir evin kapısını çalsanız ve kendinizi tanıtsanız hemen içeriye buyur edilirsiniz. Güller içindeki bahçede konuk olursunuz' diyor ya, ben aynı hisleri tüm Orta Doğu'da yaşıyorum. Bana tüm Batı dünyasını verseler yine de buraların dostluğu, insanlığı ve sıcaklığını hiçbir yere değişmem. Anadolu'nun bu kadim kentinde barışın, adaletin, dostluk ve kardeşliğin yaşamasını bir zamanlar olduğu gibi Diyarbakır'ın yine güller şehri olmasını isterim."

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Diyarbakır Tuluyhan Uğurlu

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