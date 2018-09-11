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Tuluyhan Uğurlu İstanbul Deniz Müzesi'nde sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

Tuluyhan Uğurlu İstanbul Deniz Müzesi'nde sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Piyanist, besteci Tuluyhan Uğurlu, Beşiktaş sahilindeki İstanbul Deniz Müzesi'nde konser verecek.

Preveze Deniz zaferinin 480. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konser, 28 Eylül'de saat 20.30'da başlayacak.

İnsanlık tarihini oluşturan en önemli uygarlıkların yaşadığı Akdeniz'in oluşumu, tarihi, kültürü ve yaşanan savaşların anlatıldığı görsel sunum eşliğinde verilecek konserin ikinci yarısında Barbaros Hayrettin Paşa ve Türk denizciler ele alınacak.

Deniz şehitlerine adanan konserde "Işık Ülkesine Yolculuk", "Karaların Arasındaki Deniz", "Akdeniz'in Manevi Dünyası", "Eski Dünyanın İlk Denizcileri", "Türkler Akdeniz'e Yürüyor", "Barbaros Hayreddin Paşa ve Preveze Zaferi", "Mavi Derinliğin Şehitleri" ve "Torosların Ardından Kainata Uzanan Zeytin Dalı" bölümleri sunulacak.

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Deniz Müzesi konser Tuluyhan Uğurlu

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