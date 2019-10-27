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Tuluyhan Uğurlu, Özbekistan'da konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Taşkent'te Özbek sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iki konser verecek.

Uğurlu, ilk olarak 29 Ekim akşamı Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinin düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonunda sahneye çıkacak.

Özbekistan üst düzey protokolünün de katılacağı konserde sanatçı, "Güneş Ülke Anadolu" isimli eserini seslendirecek.

Uğurlu, Taşkent Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin, şehrin en prestijli salonlarından Özbekistan Devlet Konservatuvarı salonunda organize ettiği, 30 Ekim'de gerçekleştirilecek ikinci konserde, Özbek sanatseverler ve gençlerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
konser Özbekistan Tuluyhan Uğurlu

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