Tuluyhan Uğurlu, Özbekistan'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iki konser verecek.

Uğurlu, ilk olarak 29 Ekim akşamı Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinin düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonunda sahneye çıkacak.

Özbekistan üst düzey protokolünün de katılacağı konserde sanatçı, "Güneş Ülke Anadolu" isimli eserini seslendirecek.

Uğurlu, Taşkent Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin, şehrin en prestijli salonlarından Özbekistan Devlet Konservatuvarı salonunda organize ettiği, 30 Ekim'de gerçekleştirilecek ikinci konserde, Özbek sanatseverler ve gençlerle buluşacak.

