Tuluyhan Uğurlu tayyarelerin arasında konser verecek

İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Bugüne kadar birçok farklı mekanda konser veren besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, bu kez "Tuluyhan'ın Piyanosu Tayyareler Arasında" konseriyle 6 Nisan'da sevenlerinin karşısına çıkacak. Uğurlu, ilk kez bir konser gerçekleştirilecek İstanbul Havacılık Müzesi'nin hangarında, o güne hazırlanan repertuvarı tarihi uçakların arasında seslendirecek. Türkiye'nin göklerle ortak serüveninin müzikle anlatılacağı konserde, özel olarak hazırlanan görsel sunumla da Türkiye’nin tayyare ile tanışması fotoğraflarla dile getirilecek. Konser için son hazırlıklarını yapan Tuluyhan Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce Sirkeci Tren İstasyonu'nda ve Haydarpaşa Garı'nda "Doğu Ekspresi" isimli eserini seslendirdiğinde ortada hızlı tren ya da metronun olmadığını söyledi. Uğurlu, o konserlerin bugün çalışan metrolar ve hızlı trenlere katkı sağladığı değerlendirmesini yaparak, "Umarım 6 Nisan'da buradaki konserim de yerli-milli uçaklarımız için bir sinerji oluşturur. Sanatla, özellikle müzikle bazı şeylerin fitilinin ateşlenebileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

- "İnsanların dikkatini havacılığa, yerli ve milli uçağa çekmek istiyorum" İstanbul Havacılık Müzesi'ni anıt müze olarak değerlendirdiğine dikkati çeken sanatçı, "Çünkü aynı zamanda eşi benzeri görülmeyen değerlerin sergilendiği bir yer. Tüm şehitlerimizi anarak dolaşıyorsunuz burayı. Dolayısıyla bu çalışmaların olduğu bir yerde bu konseri vermek ve insanların dikkatini havacılığa, yerli ve milli uçağa, savaş uçağına çekmek benim amacım ve gayretim. Yine bir sanat aktivitesiyle bunu başlatmak ve altını kalın çizgilerle çizmek çok değerli." diye konuştu. Uğurlu, eğitimin önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti: "Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın hayatı, Golan Tepeleri'nde şehit olmuş pilotların aziz hatıraları için yazmış olduğum eserleri, görüntüler eşliğinde seslendireceğim. İlk uçağın yapımı, ilk uçaktan atılan bomba imalatı. İnsanlara hep bunları anlatacağız. Genelde eğitim sisteminde gördüğümüz şeyler hep üstü kapalı ve geçiştirilen şeyler. Hepimiz yaşadık, mesela bizler öyle yok edilmiş bir kuşağız. Çok şeyi sonradan kendi gayretlerimizle öğrendik. Nuri Demirağ'ın çalışmalarını kendi gayretlerimizle öğrendik. Bize okulda Nuri Demirağ falan öğretilmedi."