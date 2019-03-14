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Tüm ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti

14.03.2019 21:39 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela'daki büyükelçilikte kalan son Amerikalı diplomatların da ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Büyükelçilik binasındaki ABD bayrağı indirildi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki ABD büyükelçiliğinde kalan son Amerikalı diplomatların da ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Pompeo Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela halkına ve muhalefet lideri Juan Guaido'ya olan desteklerinin süreceğini belirterek, özgür ve demokratik bir Venezuela'ya dönülmesini sabırsızlıkla beklediklerini yazdı.

Başkent Caracas'taki ABD büyükelçiğinden sabah saatlerinden bir araç konvoyunun ayrıldığı, binadaki ABD bayrağının da indirildiğini görülmüştü.

Pompeo önceki gün, diplomatların varlığının ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikası açısında sorun olmaya başladığını dolayısıyla büyükelçilikte kalan son personelin de çekileceğini bildirmişti.

Washington Venezuela'da siyasi krizin başlamasının ardından, 24 Ocak'ta bütün acil durum personeli haricindeki tüm çalışanlarını ülkeden çekme kararı almıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Beyaz Saray yönetimini kendisine karşı darbe girişiminde bulunmakla suçluyor. Derin bir ekonomik ve siyasi kriz içinde olan Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti. Aralarında ABD ve Almanya'nın da olduğu 50'den fazla ülke tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, Maduro’nun görevinden ayrılması için baskı yapıyor ve ülkede erken seçimlerin düzenlenmesini talep ediyor

AFP,AP/GY,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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