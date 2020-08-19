Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek! Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü'nde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, daha önce hazırlıkları duyurulan acil çağrıların tek hatta toplanmasıyla ilgili tarih vererek "2021 Haziran'da tüm acil çağrı numaralarını 112'de birleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Soylu, depremlerdeki ağır hasarlı binalarla ilgili veriler paylaşarak, "Sizlerle ilginç bir araştırma bulgusunu paylaşmak isterim. Depremde Avcılar'da hasar gören 98 binanın yüzde 40'ı 90'lı yıllarda inşa edilmiş. 2011'deki Van depreminde İpekyolu'da ağır hasarlı binaların da yüzde 62'si 90'lı yıllarda yapılan binalar. Elazığ depreminde zarar gören mahallelerde verileri incelenen 47 binanın yüzde 60'ı da aynı binalar. Bu ve benzeri kriterlere göre şehirlerimizin risk raporlarını oluşturmalı ve buradan bize düşen görevleri hızlıca yerine getirebilmeliyiz. Ben lafımı ağzında ezen biri değilim. Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek bu doğru olmaz" dedi.



