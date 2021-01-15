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“Tüm Aşıların Yüzde 95’i Sadece 10 Ülkede Yapılıyor”

15.01.2021 19:47 | Son Güncelleme:
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“Tüm Aşıların Yüzde 95’i Sadece 10 Ülkede Yapılıyor”

Dünya Sağlık Örgütü, virüsü etkili şekilde durdurmak için, dünyadaki aşıların düşük gelirli ve fakir ülkelerle de eşit bir şekilde paylaştırılması gerektiği uyarısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa direktörü, şimdiye kadar dünya çapında uygulanan 23,5 milyon doz Corona virüsü aşısının yüzde 95'inin sadece 10 ülkede uygulandığını söyledi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bir basın toplantısında konuşan WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, örgütün belki de en çok tekrarladığı salgın endişesini dile getirdi. Kluge, virüsü etkili bir şekilde durdurmak için, dünyadaki aşıların düşük gelirli ve fakir ülkelerle de eşit bir şekilde paylaştırılması gerektiğini söyledi.

Kluge, salgını sona erdirme konusundaki küresel çabada, hiçbir ülkeyi, hiçbir halkı geride bırakmayı göze alamayacaklarını vurguladı.

WHO ve üyelerine Corona virüsü aşısının adil ve etkin şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla kurdukları COVAX projesinin ortaklarının, aşıları her ülkeye ulaştırabilmek için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Hans Kluge, ‘’Bunu yapmak için aşıların eşit erişim ve dağıtımına katkıda bulunabilecek, bağışlayabilecek ve destekleyebilecek her ülkeye ihtiyacımız var" dedi.

Kluge ile basın toplantısına katılan WHO Halk Sağlığı Uzmanı Ihor Perehinets de ihtiyacı olanların aşıya erişimi olacağına dair güvenini dile getirdi. Perehinets, "Aşı olanağı ve erişimi tüm ülkelerde hızla artacak ve sadece savunmasız grupları değil, Avrupa bölgesi ile tüm dünya nüfusunu korumak için gerekli bağışıklık seviyesine ulaşacağız. Soru bunun olup-olmayacağı değil, ne zaman olacağı" şeklinde konuştu.

Kluge, pandemiyle savaşmak için tasarlanan halk sağlığı önlemlerinin, insanlığın temel değerleri olarak tanımlanan dayanışma, eşitlik ve sosyal adalete dayanması gerektiğini söyledi; ‘’Bu belirsiz zamanlardan tek çıkış yolu bu; çünkü herkes güvende olana kadar kimse güvende değil" ifadelerini kullandı.

Afrika'ya ilk aşılar Mart ayında

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika direktörü de Corona virüsünden can kaybının hızla arttığı kıtanın, COVAX projesi kapsamında ilk aşılara Mart ayında erişmesi gerektiğini söyledi.

WHO Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, COVAX'tan milyonlarca dozun Haziran ayına kadar piyasaya sürülmesinin beklendiğini söyledi. Moeti’nin açıklaması, 1 milyar 300 milyon insanın yaşadığı Afrika kıtası için bu hafta yapılan ikinci büyük aşı duyurusu oldu. Geçen Çarşamba günü de Afrika Birliği, Hindistan Serum Enstitüsü aracılığıyla, Pfizer, Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarından 270 milyon doz için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

COVAX'tan Afrika kıtasına yaklaşık 600 milyon doz aşının ulaşması bekleniyor. Nüfus büyüklüğüne ve salgının ciddiyetine göre ülkelere dağıtılması beklenen dozlar için sağlık çalışanları en yüksek öncelik grubu olacak. Afrika kıtasında, aylar önceki ilk dalga sırasındaki 18.000'e kıyasla şu anda günde yaklaşık 30.000 yeni virüs vakası kayda geçiyor.

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