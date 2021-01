“Tüm Aşıların Yüzde 95’i Sadece 10 Ülkede Yapılıyor”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa direktörü, şimdiye kadar dünya çapında uygulanan 23,5 milyon doz Corona virüsü aşısının yüzde 95'inin sadece 10 ülkede uygulandığını söyledi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bir basın toplantısında konuşan WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, örgütün belki de en çok tekrarladığı salgın endişesini dile getirdi. Kluge, virüsü etkili bir şekilde durdurmak için, dünyadaki aşıların düşük gelirli ve fakir ülkelerle de eşit bir şekilde paylaştırılması gerektiğini söyledi.

Kluge, salgını sona erdirme konusundaki küresel çabada, hiçbir ülkeyi, hiçbir halkı geride bırakmayı göze alamayacaklarını vurguladı.

WHO ve üyelerine Corona virüsü aşısının adil ve etkin şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla kurdukları COVAX projesinin ortaklarının, aşıları her ülkeye ulaştırabilmek için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Hans Kluge, ‘’Bunu yapmak için aşıların eşit erişim ve dağıtımına katkıda bulunabilecek, bağışlayabilecek ve destekleyebilecek her ülkeye ihtiyacımız var" dedi.