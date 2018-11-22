Tüm belediyeler 2019'da e-Belediye'ye dahil edilecek

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye'deki bütün belediyelerin 2019 yılı içerisinde e-Belediye Bilgi Sistemi'ne dahil edileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan, Türkiye'deki tüm belediyelerin tek veri tabanında ortak bir sistem altında standart bir yazılım ile çalışmasını sağlayacak, belediyelerin mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ile vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüleceği "e-Belediye Bilgi Sistemi" eğitim toplantısı Mardin'de bir otelde yapıldı.

Hacıbektaşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, bilgi teknolojisi çağında halka hizmetleri zaman ve mekandan bağımız sunabilmenin gerekli olduğunu belirterek bilgi çağında bilgi teknolojilerini çok iyi kullanmak zorunda olduklarını söyledi.

Bilgi teknolojilerini çok iyi kullanan belediyeler bulunduğunu aktaran Hacıbektaşoğlu, ancak bunların hepsinin birbirinden bağımsız yapılar olduğunu anlattı.