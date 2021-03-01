HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi

Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi

01.03.2021 09:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi

Geçen yıldan bu yana klasik bir güzellik yarışması olmaktan çıkan ve kriterlerde bir çok değişikliğe gidilen 'Miss Germany’de bu yıl birinci 33 yaşındaki iki çocuk annesi Anja Kallenbach oldu.

Kadınların dış güzelliğinden çok kişisel gelişimi ve başarılarının dikkate alındığı Almanya Güzellik Yarışması'nda yarışma öncesinde verilen geleneksel nezaket kuralları eğitimi, erkeklerin çoğunlukta olduğu jüri önünde bikiniyle yürümek gibi kriterler artık uygulanmıyor. Geçen yıldan bu yana anne olan kadınlar da yarışmaya katılabiliyor.

Miss Germany organizasyonunun belirlediği yeni güzellik yarışması kriterleri şöyle:

‘Aile ve Ev’, ‘Seyahat ve Doğa’, ‘Aktivite ve Sağlık’, ‘Bakım ve Güzellik’, ‘Yaratıcılık ve Girişimci Ruh’, ‘Tarz ve Moda’, ‘Yemek Kültürü’ ve ‘Sosyal Angajman’.

Kadınların sosyal yaşamdaki başarıları ve mücadeleci özellikleri daha fazla puan almasına neden oluyor. Ancak bunların arasından özellikle ‘aile’ ve ‘bakım’ gibi kriterler, yine kadınlar için klişe kriterler olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Bu yıl finalistler arasında obez insanların dışlanmasına karşı mücadele eden, cinsel saldırı mağduru, ‘Yehova’nın Şahitleri’ tarikatından kaçan ve hatta bağırsak ameliyatı geçirip yapay bağırsakla yaşayan kadın finalistler bulunuyordu.

Koronvirüs kısıtlamaları nedeniyle seyircisiz ortamda yapılan yarışmanın hafta sonu düzenlenen finalinde 2021’in Almanya güzeli, iki çocuk annesi Anja Kallenbach seçildi. Kallenbach, Miss Germany yarışmasının 16 finalisti arasında Thüringen eyaletinin birincisi olarak yer aldı.

Ortaokulu bitirdikten sonra meslek eğitimi yapan Kallenbach, daha sonra öğrenim hayatına başladı ve İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest meslek hayatına atılan Kallenbach, ortağıyla birlikte iki adet bisiklet mağazası işletiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündemindeTürkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde
Denizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattıDenizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı
Anahtar Kelimeler:
Almanya

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Günlerdir konuşulan raporda ilginç gelişme: Üç isim silindi

Günlerdir konuşulan raporda ilginç gelişme: Üç isim silindi

Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

Yunan basınında gündem oldu! 'Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor'

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

Trump, başkanlıktan ayrılmasının ardından ilk halka açık konuşmasını yapacak

Trump, başkanlıktan ayrılmasının ardından ilk halka açık konuşmasını yapacak

Paşinyan’dan destekçilerine 1 Mart’ta toplanma çağrısı

Paşinyan’dan destekçilerine 1 Mart’ta toplanma çağrısı

Çekya, Rusya’dan Covid-19 aşısı istedi

Çekya, Rusya’dan Covid-19 aşısı istedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.