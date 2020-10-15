Tüm bildiklerinizi unutun! Her gün bir fincan içen incecik oluyor

‘Coffea’ bitkisinin henüz kavrulmamış tohumlarına yeşil kahve denir. Kahve meyvesi kuru veya yaş işleme yöntemiyle birkaç aşamadan geçtikten sonra üzerindeki kabuk ve zarı ayrıştırılır. Böylece yeşil kahve çekirdeği elde edilir. Yaygın olarak kullanılan kahve, bu kahve çekirdeklerinin kavrulması ile elde edilir. Kavrulma sırasında kahvenin lezzet ve aroma gibi karakteristik özellikleri meydana gelir. Kavrulma işlemi boyunca kahve çekirdeği zarı uzaklaşır ve organik bileşiklerin yanması sonucu faydalı bazı özelliklerinde kayıplar olur. BİR FİNCAN KAHVE NE KADAR KAFEİN İÇERİR? Kahve, kafein içeriği yüksek bir içecektir. Olgun kahve çekirdeğinin kuru ağırlığının yüzde 1-2’si kafeindir. Bir fincan kahve yaklaşık 80 mg kafein içerir. Kafeinsiz kahvenin kafein miktarı 2 mg’dır. Kahve ile ilgili uzun süre gözleme dayalı araştırmaların sınırlı olması nedeniyle günlük tüketim oranları ile ilgili öneriler tam net değildir. Yine de günde 3 fincan kadar kahve tüketiminin sağlığa zararlı olmadığı, aksine olumlu etkileri olabileceği yönünde sonuçlar bulunur.

DİYET LİFİ KAYNAĞI Yeşil kahve çekirdeğine sarılı olarak bulunan zar yüksek oranda diyet lifi ve antioksidan madde içerir. Yüksek antioksidan içeriği, fenolik maddelerin (klorojenik asit ve kafeik asit) konsantrasyonundan ve kavurma işlemi boyunca gerçekleşen Maillard Reaksiyonu sonucu oluşan melanoidinden kaynaklanır. Bu kadar zengin içeriği nedeniyle kahvenin metabolizma üzerinde birçok faydalı etkileri bulunur. ANTİOKSİDAN KAYNAĞI Yeşil kahve insan vücuduna en çok antioksidan sağlayan içecektir. İçerdiği klorojenik asit ve kafeik asit antioksidan özellikleri yanında antiibakteriyal ve antikanserojen etkiler de gösterir. Son zamanlarda hipoglisemik ve hipolipidemik etkileri dikkat çeker. Bu etki dolayısıyla tip 2 diyabette glikoz metabolizmasını ve insülin hassasiyetini dengeler, kalp damarlarının fonksiyonunu artırarak iltihaplanmayı azaltma eğilimi gösterir. Düzenli tüketimi Alzheimer ve Parkinson hastalığına yakalanma riskini düşürmeye yardımcıdır. Yeşil kahvenin hafif antidepresan etki göstererek serotonin ve dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olur. İçerdiği magnezyum kalsiyum gibi mineraller ve B grubu vitaminler de genel sağlık için iyi birer destektir.