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Tüm bölgelerde 'evet' çıktı! Sözde referandumlarda resmi olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım desteklendi

27.09.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği topraklarda Rusya Federasyonu'na katılım için sözde referandum yapıldı. Sandık başına giden halk, oylarını kullandı. Sözde referandumda resmi olmayan sonuçlara göre sandıklardan tüm bölgelerde Rusya'ya katılım için 'evet' oyu çıktı.

Tüm bölgelerde 'evet' çıktı! Sözde referandumlarda resmi olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım desteklendi

Ukrayna'dan 2015 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya ve Herson bölgelerinde halk Rusya Federsayonu topraklarına katılım için düzenlenen sözde referandumlarda oy kullandı. Zaporijya'da oyların yüzde 47'si sayılırken, sandık çıkış anketlerine göre oy kullananların yüzde 97,74'ü Rusya’ya katılıma “evet”, yüzde 1,43'ü ise “hayır” dedi. Donetsk ve Luhansk'taki referandumda ise oy kullananların yüzde 97’si, Herson Bölgesi'nde ise oy kullananların yüzde 87,42'si ise sandık çıkış anketlerine göre Rusya'ya katılımı destekledi.

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BAĞIMSIZ GÖZLEMCİLER BÖLGEDE

Seçimleri izlemek için birçok ülkeden bağımsız gözlemciler bölgede bulunurken, Donetsk Seçim Kurulu, gözlemcilerin seçimlerde herhangi bir ihlal kaydetmediğini duyurdu.

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'REFERANDUM HERKES İÇİN ŞEFFAFTI'

İlk sonuçların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Genel Sekreteri Andrey Turçak açıklama yaptı. Seçimlerin meşru olduğunu savunan Turçak, "Referandum herkes için şeffaftı. Meşru olduğu şüphesiz. Milyonlarca Donbass sakini seçimini yaptı" dedi.

Öte yandan oyların sayıldığı sürede tüm bölgelerde güvenlik önlemleri hala en üst düzeyde tutulurken, oy sayımlarının gece yarısından önce tamamlanması bekleniyor. Bölgelerdeki seçim komisyonları referandumlara katılım oranlarına henüz bilgiler paylaşmadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Referandum evet
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