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Tüm bu çileye güzelleşmek için katlandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

Kadınlar için güzellik tarihin her döneminde ön planda olmaya devam etmiş. Şimdilerde kolayca ulaşılan güzellik yöntemleri yıllar önce oldukça eziyet çekilerek yapılması da bu durumun ispatı olarak gösterilebilecek örnekler arasında.

1930'larda çilleri karbondioksit yöntemiyle dondurarak yok etmek popüler bir tedaviydi. Bu sırada hastaların gözleri hava geçirmez tamponlarla kapatılıyor, burun delikleri tıkanıyor ve bir tüpten nefes alıyorlardı.

Sırf güzelleşmek için...

1920'lerden bir fön makinesi.
1929'da Almanya'da bir kadın saçına perma yaptırıyor.
Ünlü bir kozmetik markasının geliştirdiği bu müthiş icat, makyajın daha kolay uygulanabilmesi için kullanılıyordu.
1940'lara ait, korkuluğa benzeyen bu maske, başı ve yüzü tamamen kapatarak ısıyı içerde tutuyor. Böylece ciltte bir çeşit hava sirkülasyonu oluşuyor ve cilt taze bir görüntü alıyormuş.
'İnceltme Salonları', 1940'larda bölgesel zayıflamayı vadediyordu. Örneğin, bu masaj sandalyesi metal silindirleriyle müşterilerin bacaklarına masaj yaparak inceltiyor
1940'larda ünlü olan güzellik salonlarından Helena Rubinstein's salonunda cilt bakımı yapılıyor.
1930'lardan bir meyve maskesi.
'Hangover Heaven' adı verilen bu yüz ambalajı da yine aynı kozmetik firması tarafından üretilmişti. Buzla doldurulabilen plastik küpler, sık sık partilere katılan Hollywood yıldızları arasında 1940'larda epey popülerdi.
1920'lerin kadınları bu lastik güzellik maskeleri sayesinde, kırışıklıklardan kurtulup kusursuz bir cilde sahip olacaklarına inanıyorlardı.
Kadınlar bir zamanlar saçlarına maşa kıvrımı verebilmek uğruna, saatlerce ısıtıcı makinelerinin içinde bekliyorlardı.
1930'ların vakumlu makinesi bardak biçimindeki pompalarıyla, lekesiz ve yumuşak bir cilt vadediyordu.
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Anahtar Kelimeler:
güzellik MAKYAJ Almanya

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