"Tüm büyük şehirlerimizde havadan denetim yapıyoruz"

KIRŞEHİR/KAYSERİ (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tatili süresince ekiplerin sahada olacağını belirterek, "Otoyollarda hız ve radar uygulamalarımız var. Neredeyse tüm büyük şehirlerimizde gerek helikopterle gerekse 'drone'lar ile havadan denetimlerimizi yapıyoruz." dedi.

Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Hamit kavşağı yakınındaki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Aktaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ve polis ekiplerinden bilgi aldı.

Kontrol amaçlı durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Aktaş, çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört verdi, şeker ikram etti.

Kaman kavşağında bulunan uygulama noktasındaki polisleri de ziyaret eden Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün, vatandaşların sağlıklı şekilde bayramlarını geçirmeleri için bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilini içine alan hafta boyunca ekiplerin sahada olup uygulama yapacağını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti: