Tüm dünya alarmda: 'En bulaşıcı Covid-19 varyantı' hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat

Bir dönem tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü etkilerini hala sürdürüyor. Pandemiyle birlikte yaşanan değişimler sağlık, psikolojik ve sosyal açıdan birçok değişime yol açtı. Koronavirüsün hayatımızı etkilediği günler her ne kadar geride kalsa da hala yeni mutasyon ve varyantler etkisini gösteriyor. Uzmanlar, yeni varyantların şimdiye kadar karşılaşılan "en bulaşıcı" tür olduğunu öne sürüyor.

DÜŞÜŞ YAŞANAN BİR BÖLGE YOK

Ülkenin büyük bölümünde Covid oranları, virüsün son derece bulaşıcı yeni varyantları olan KP.2, KP.3 ve LB.1 ile artmaya devam ediyor. 18 Temmuz itibarıyla en yüksek Covid seviyeleri Batı eyaletlerinde görülse de, CDC verilerine göre ABD'de oranların gözle görülür şekilde düştüğü hiçbir bölge yok. Veriler en az 21 eyalette Kovid vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor.

"EN BULAŞICI VARYANTLARDAN BİRİ"

Kaliforniya Üniversitesi, "Çok, çok bulaşıcı bir varyantınız var, muhtemelen sahip olduğumuz en bulaşıcı olanlardan biri" diyor.

Epidemiyolog Katelyn Jetelina, bunun CDC'nin Covid rehberini güncellemesinden bu yana görülen ilk büyük dalga olduğunu söyledi. Uzman isim, evde yapılan bir Covid testi negatif çıkana kadar izole olmayı öneriyor. Bu da üç ila 15 gün arasında sürebilir.

Daha az sayıda insanın Covid testi yaptırmasıyla birlikte, uzmanlar semptomlara dikkat etmenin her zamankinden daha önemli olduğunu söylüyor. Mart ayından bu yana, CDC'nin rehberliği grip ve diğer solunum yolu rahatsızlıkları için tavsiyelerle eşleşti: Hasta olduğunuzda evde kalın, ancak kendinizi daha iyi hissettiğinizde ve 24 saat boyunca ateşiniz olmadığında işe veya okula dönebilirsiniz.

ÜST SOLUNUM YOLU SEMPTOMLARINA DİKKAT

Şu anda, üst solunum yolu semptomları olan burun akıntısı, tıkanıklık veya öksürüğünüz varsa bunun Covid olma ihtimali yüksek.

CDC'ye göre, Covid'e yakalanan bir kişinin en az 24 saatte semptomları iyileşiyorsa ve ateş düşürücü ilaçlar almadan bile ateşi yoksa normal aktivitelerine dönebilir. Sonraki beş gün boyunca kalabalık kapalı ortamlarda maske takmak gibi önlemler alın. Virüs yayılımının büyük çoğunluğu insanların en hasta olduğu zamanlarda gerçekleşir.

CDC Direktörü Dr. Mandy Cohen bu yıl verdiği bir röportajda, "Günler geçtikçe virüs daha az yayılıyor" dedi. CDC kılavuzu yalnızca genel halk içindir ve genellikle 10 gün olan hastane ortamındaki izolasyon yönergelerini içermez.

COVİD BELİRTİLERİ

En az bir kez Kovid enfeksiyonu geçiren veya aşıları güncel olan kişilerde semptomlar genellikle soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu hastalıklarına benzeyebiliyor.

Yaygın Covid belirtileri şunlardır:

Burun akması

Yorgunluk ve kas ağrıları

Boğaz ağrısı

Öksürük

Hafif ateş

Mide bulantısı veya ishal

Doktorlar, Covid'e işaret eden belirgin bir belirti olmadığını, bu nedenle emin olmanın tek yolunun test yaptırmak olduğunu söylüyor.

COVİD TESTİ NE ZAMAN YAPTIRMALIYIM?

CDC'nin orijinal kılavuzu, virüsün vücutta tespit edilebilir hale gelmesi için uzun zaman geçmesi gerektiğinden, şikayetlerden yaklaşık beş gün sonra test yapılmasını öneriyor. Bazı kişiler kendisine virüs bulaştıktan bir veya iki gün sonra semptomlar hissedebilir. Bunun nedeni virüsün daha hızlı büyümesi değil, bağışıklık sisteminin virüsü tanıması ve semptomatik olarak yanıt vermesidir.

(NBC News)