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Tüm dünya bu buluşmayı konuşuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 15:37 | Son Güncelleme

Dünyanın gözünü kırpmadan izlediği tarihi buluşmadan geriye, tarihi kareler kaldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte Baekdu Dağı'na gitti.

Hediye paketi açıldı!

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Geziye iki ülkenin First Lady'leri de katıldı.
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Güney Kore lideri, dağdaki ünlü krater gölü Çonji'den su doldurdu.
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Güney Kore First Lady'si Kim Jung-sook da aynı şeyi yaptı, yanında Kuzey Kore'nin First Lady'si Ri Sol Ju vardı.
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Liderler ve eşleri, dağda hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Volkanik dağda çekilen sıra dışı kareler, büyük ses getirdi.
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Moon ve Kim, el ele tutuşup kameralara baktı.
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve eşi, çift olarak da foto muhabirlerine poz verdi.
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Volkanik Baekdu Dağı, 2 bin 774 metreyle Kore Yarımadası'nın en yüksek zirvesi.
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Tarihi imzaların atıldığı üç günlük ziyaretin son akşamında ise, Mayıs Günü Stadyumu'nda dev bir gösteri izlendi.
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Stadyum tıklım tıklım doluydu.
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Liderler yine el ele tutuştu.
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Birlikte stadyumdaki 150 bin kişiyi selamladı.
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Dans ve jimnastik gösterileri izlenirken...
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon kürsüye çıktı.
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Konuşma yedi dakika sürdü.
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Ve Moon, Kuzey Kore halkına konuşma yapan ilk Güney Kore lideri oldu.
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Büyük alkış alan konuşmada, beklendiği gibi 'birleşme' mesajı verildi.
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Kuzey Kore lideri, ziyaret sonunda konuğuna bir kutu çam mantarı hediye etti.
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Ziyaretin ardından Güney Kore'ye dönen Moon, Seul'de gazetecilere yaptığı açıklamada Kim'in hızlı bir şekilde nükleer silahların kaldırılmasını istediğini söyledi.
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Basın toplantısında en dikkat çekici kısım ise, Kuzey Kore'nin yeniden ABD ile zirve talebi oldu.
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Moon'un verdiği bilgiye göre, Pyongyang yönetimi Haziran ayındaki tarihi buluşmanın ikincisini istiyor.
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Güney Kore lideri, "Kim, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yakın zamanda Kuzey Kore'yi ziyaret etmesini umuyor ve Trump'la da yeniden görüşmeyi bekliyor" dedi.
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Kim ayrıca, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasıyla ekonomik gelişmeye odaklanmak istiyor.
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İki liderin önceki gün attığı imzalarla, Kuzey Kore lideri Kim ülkenin en büyük roket test ve fırlatma tesisini kapatmayı şartlı olarak kabul etmişti.
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Kim'in şart ise, ABD'nin bazı adımlar atması.
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Anlaşmaya göre, söz konusu adımların atılması halinde Tonçang-ri tesisi uluslararası gözlemcilerin önünde kalıcı olarak kapatılacak.
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ABD'den beklenen adımların ne olduğu ise henüz açıklanmış değil.
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BBC Seul Muhabiri Laura Bicker, anlaşmanın çok önemli bir hamle olduğunu bildiriyor.
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Uydu resimleri bu tesisin yıkımına başlandığını gösterse de uzmanların burada denetimde bulunması büyük bir gelişme olacak.
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Kim Jong-un, yakın zamanda Güney Kore'nin başkenti Seul'u ziyaret etmeyi de istiyor.
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Ziyaret gerçekleşirse, Kim, Seul'a giden ilk Kuzey Kore lideri olacak.
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İki lider ayrıca ülkeleri arasındaki tren yollarını birbirine bağlama ve savaş nedeniyle bölünmüş daha fazla ailenin birbirini görmesini sağlama konusunda da uzlaştı.
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Güney ve Kuzey Kore 2032 Olimpiyatları'na da ortak başvuru yapacak.
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Moon'un Pyongyang ziyareti, Güney Koreli bir liderin son 10 yıldaki ilk ziyareti oldu.
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İki lider böylece Nisan ayındaki tarihi buluşmalarının ardından üçüncü kere bir araya gelmiş oldu.
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Donald Trump da zirveden çıkan kararı kutlayan bir Twitter paylaşımında bulundu.
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Kuzey Kore'nin en önemli partneri Çin ise, iki liderin görüşmesinden çıkan kararı mutlulukla karşıladığını açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
Moon Jae-In Kim Jong Un Kuzey Kore Güney Kore

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