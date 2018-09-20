Tüm dünya bu buluşmayı konuşuyor

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte Baekdu Dağı'na gitti.

Hediye paketi açıldı!

1 / 39 Geziye iki ülkenin First Lady'leri de katıldı.

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4 / 39 Güney Kore lideri, dağdaki ünlü krater gölü Çonji'den su doldurdu.

5 / 39 Güney Kore First Lady'si Kim Jung-sook da aynı şeyi yaptı, yanında Kuzey Kore'nin First Lady'si Ri Sol Ju vardı.

6 / 39 Liderler ve eşleri, dağda hatıra fotoğrafı çektirdi.

7 / 39 Volkanik dağda çekilen sıra dışı kareler, büyük ses getirdi.

8 / 39 Moon ve Kim, el ele tutuşup kameralara baktı.

9 / 39 Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve eşi, çift olarak da foto muhabirlerine poz verdi.

10 / 39 Volkanik Baekdu Dağı, 2 bin 774 metreyle Kore Yarımadası'nın en yüksek zirvesi.

11 / 39 Tarihi imzaların atıldığı üç günlük ziyaretin son akşamında ise, Mayıs Günü Stadyumu'nda dev bir gösteri izlendi.

12 / 39 Stadyum tıklım tıklım doluydu.

13 / 39 Liderler yine el ele tutuştu.

14 / 39 Birlikte stadyumdaki 150 bin kişiyi selamladı.

15 / 39 Dans ve jimnastik gösterileri izlenirken...

16 / 39 Güney Kore Devlet Başkanı Moon kürsüye çıktı.

17 / 39 Konuşma yedi dakika sürdü.

18 / 39 Ve Moon, Kuzey Kore halkına konuşma yapan ilk Güney Kore lideri oldu.

19 / 39 Büyük alkış alan konuşmada, beklendiği gibi 'birleşme' mesajı verildi.

20 / 39 Kuzey Kore lideri, ziyaret sonunda konuğuna bir kutu çam mantarı hediye etti.

21 / 39 Ziyaretin ardından Güney Kore'ye dönen Moon, Seul'de gazetecilere yaptığı açıklamada Kim'in hızlı bir şekilde nükleer silahların kaldırılmasını istediğini söyledi.

22 / 39 Basın toplantısında en dikkat çekici kısım ise, Kuzey Kore'nin yeniden ABD ile zirve talebi oldu.

23 / 39 Moon'un verdiği bilgiye göre, Pyongyang yönetimi Haziran ayındaki tarihi buluşmanın ikincisini istiyor.

24 / 39 Güney Kore lideri, "Kim, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yakın zamanda Kuzey Kore'yi ziyaret etmesini umuyor ve Trump'la da yeniden görüşmeyi bekliyor" dedi.

25 / 39 Kim ayrıca, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasıyla ekonomik gelişmeye odaklanmak istiyor.

26 / 39 İki liderin önceki gün attığı imzalarla, Kuzey Kore lideri Kim ülkenin en büyük roket test ve fırlatma tesisini kapatmayı şartlı olarak kabul etmişti.

27 / 39 Kim'in şart ise, ABD'nin bazı adımlar atması.

28 / 39 Anlaşmaya göre, söz konusu adımların atılması halinde Tonçang-ri tesisi uluslararası gözlemcilerin önünde kalıcı olarak kapatılacak.

29 / 39 ABD'den beklenen adımların ne olduğu ise henüz açıklanmış değil.

30 / 39 BBC Seul Muhabiri Laura Bicker, anlaşmanın çok önemli bir hamle olduğunu bildiriyor.

31 / 39 Uydu resimleri bu tesisin yıkımına başlandığını gösterse de uzmanların burada denetimde bulunması büyük bir gelişme olacak.

32 / 39 Kim Jong-un, yakın zamanda Güney Kore'nin başkenti Seul'u ziyaret etmeyi de istiyor.

33 / 39 Ziyaret gerçekleşirse, Kim, Seul'a giden ilk Kuzey Kore lideri olacak.

34 / 39 İki lider ayrıca ülkeleri arasındaki tren yollarını birbirine bağlama ve savaş nedeniyle bölünmüş daha fazla ailenin birbirini görmesini sağlama konusunda da uzlaştı.

35 / 39 Güney ve Kuzey Kore 2032 Olimpiyatları'na da ortak başvuru yapacak.

36 / 39 Moon'un Pyongyang ziyareti, Güney Koreli bir liderin son 10 yıldaki ilk ziyareti oldu.

37 / 39 İki lider böylece Nisan ayındaki tarihi buluşmalarının ardından üçüncü kere bir araya gelmiş oldu.

38 / 39 Donald Trump da zirveden çıkan kararı kutlayan bir Twitter paylaşımında bulundu.