Tüm dünya bu sorunun cevabını merak ediyor! Çok çarpıcı Rusya yorumu! ‘Tarihten silinecekler’ mesajı verdi…

Tüm dünya Rusya'daki Wagner krizini konuşuyor. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun Rusya’da devam eden krizle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Dün geceden bu yana süren Rusya’daki Wagner isyanı ile ilgili yorumda bulunan Afyoncu “Gün geçmiyor ki Putin-Petro benzemesi olmasın. Ancak Putin, örnek aldığı Çar Petro gibi aynı kaderi paylaşıyor. 1698’de de dönemin en önemli askeri gücü Strelitzler, Putin’e karşı ayaklanan Wagner gibi Çar Petro’yu tahttan indirmek için isyan ettiler. İsyan, Strelitzler’in tarihten silinmesiyle neticelendi” dedi.

Afyoncu yaptığı bu tarihi hatırlatma ile Wagner’in yapmış olduğu bu isyanla birlikte tarihten silineceği mesajını verdi.

RUSYA’DAKİ İSYAN BAŞARILI OLUR MU?

CNN Türk canlı yayınında Afyoncu’nun bu mesajı üzerine yorumda bulunan Dış Politika analisti Gülru Gezer de önemli değerlendirmelerde bulundu. Gezer canlı yayındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Prigojin başarılı olur mu diye biz de konuştuk. Halk desteği olmadan bu olmaz çünkü baktığımız vakit 25 bin savaşçısı var deniliyor, maksimum 50 bin savaşçısı var deniliyor ki bir kısmı zaten halihazırda Ukrayna’ya karşı savaşıyor.

‘SON DERECE DÜŞÜK BİR İHTİMAL AMA ZAFİYET İÇERİSİNDE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI’

Bir halk ayaklanması olmadığı müddetçe bunun başarıya ulaşmasının ben son derece düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ama ne olursa bakın Rusya’nın hanesine yazılan bir eksi olarak bu da tarihe geçecek bu savaş çerçevesinde düşünüldüğünde çünkü bu hem Rus devletinin, hem Rus istihbaratının, hem Rus ordusunun ciddi bir zafiyet içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

‘KİM DAHA FAZLA PARA VERİRSE ONUN İÇİN ÇALIŞIRLAR’

İşte bu tarz yapılanmaların savaşlarda hiçbir suretle kullanılmaması gerektiği, çünkü bunların bir aidiyetleri yok! Parayla çalışan insanlar bunlar. Kim daha fazla para verirse onun için çalışırlar. Bunların da hiçbir zaman savaşlarda milli mücadelelerde kullanılmaması gerektiği konusunda da tüm dünya muhakkak ki ders çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bir an evvel bitmezse yalnız karışıklık, artabilir ve bunun da küresel çapta etkileri olabilir.



