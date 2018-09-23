Tüm dünya buradan atlıyor

İlk bakışta son derece tehlikeli görünüyor.

Sosyal medyada en çok paylaşılan yer; Pedra do Telegrafo

1 / 26 Sanki o anda objektife poz verenin son pozu olabileceği izlenimini bile veriyor. Ama gerçek göründüğü gibi değil.

2 / 26 Burası Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Pedra Do Telegrafo. Aslında fotoğraflarda göründüğü gibi uçurum kenarı da değil. Sadece yerden bir ya da iki adım yükseklikte bir kaya parçası.

3 / 26 Ama doğru açıdan ve zemini kadraja almadan çekilen fotoğraflarda, poz veren kişi sanki uçurumun kenarındaymış da yanlış bir hareket yapsa aşağıya yuvarlanacakmış gibi görünüyor. Yani bir tür "kamera hilesi"

4 / 26 İşte dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Pedra do Telegrafo'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan pozlardan bazıları.

5 / 26

6 / 26

7 / 26

8 / 26

9 / 26

10 / 26

11 / 26

12 / 26

13 / 26

14 / 26

15 / 26

16 / 26

17 / 26

18 / 26

19 / 26

20 / 26

21 / 26

22 / 26

23 / 26

24 / 26

25 / 26