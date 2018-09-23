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Tüm dünya buradan atlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

Herkes burada fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyor.

İlk bakışta son derece tehlikeli görünüyor.

Sosyal medyada en çok paylaşılan yer; Pedra do Telegrafo

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Sanki o anda objektife poz verenin son pozu olabileceği izlenimini bile veriyor. Ama gerçek göründüğü gibi değil.
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Burası Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Pedra Do Telegrafo. Aslında fotoğraflarda göründüğü gibi uçurum kenarı da değil. Sadece yerden bir ya da iki adım yükseklikte bir kaya parçası.
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Ama doğru açıdan ve zemini kadraja almadan çekilen fotoğraflarda, poz veren kişi sanki uçurumun kenarındaymış da yanlış bir hareket yapsa aşağıya yuvarlanacakmış gibi görünüyor. Yani bir tür "kamera hilesi"
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İşte dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri olan Pedra do Telegrafo'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan pozlardan bazıları.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya brezilya Pedra Do Telegrafo

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