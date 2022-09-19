Tüm dünya izliyordu! Biden yine şaşırtmadı: Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde böyle yakalandı

Kendini 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden bu kez dünyanın kilitlendiği cenaze töreninde tartışmalara yol açacak bir kare verdi. O anlar kamera objektifleri tarafından ölümsüzleştirildi.

DÜNYA LİDERLERİ KATILDI

Kraliçe 2. Elizabeth bugün resmi cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Tören TSİ 13.00'te başladı. Yoğun katılımın olduğu törende Macron, Herzog, Bolsonaro gibi dünya liderleri de yerlerini aldı.

KAMERAYA YAKALANDI

Kilisedeki törene ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile katıldı. Cenaze töreninin düzenlendiği sıralarda Biden bir diyaloğa girdi. Bu sırada Biden'ın güldüğü görüldü.

