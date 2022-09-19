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Tüm dünya izliyordu! Biden yine şaşırtmadı: Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde böyle yakalandı

19.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya tarihinin en çok gaf yapan liderlerden biri olarak anılan ABD Devlet Başkanı Joe Biden, bugün tüm dünyanın gözü önünde yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Kraliçe 2. Elizabeth'in milyonların takip ettiği cenaze töreninde kameralara beklenmedik bir şekilde yakalandı.

Tüm dünya izliyordu! Biden yine şaşırtmadı: Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde böyle yakalandı

Kendini 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden bu kez dünyanın kilitlendiği cenaze töreninde tartışmalara yol açacak bir kare verdi. O anlar kamera objektifleri tarafından ölümsüzleştirildi.

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DÜNYA LİDERLERİ KATILDI

Kraliçe 2. Elizabeth bugün resmi cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Tören TSİ 13.00'te başladı. Yoğun katılımın olduğu törende Macron, Herzog, Bolsonaro gibi dünya liderleri de yerlerini aldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor! Dünya bu töreni takip ediyorİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth son yolculuğuna uğurlanıyor! Dünya bu töreni takip ediyor

KAMERAYA YAKALANDI

Kilisedeki törene ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile katıldı. Cenaze töreninin düzenlendiği sıralarda Biden bir diyaloğa girdi. Bu sırada Biden'ın güldüğü görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden kraliçe 2. elizabeth
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