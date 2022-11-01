Tüm dünya Kasım ayında bu 'seks diyeti'ni konuşuyor! Nedir bu 'No Nut November'?

No Nut November, katılımcıların Kasım ayı içinde mastürbasyon başta olmak üzere her türlü boşalmanın yasak olduğu bir internet trendi. Bu trend başlangıçta bir espri konusu olarak ortaya çıksa da bazı katılımcıların boşalmaktan ve pornodan kaçınmanın sağlık için iyi olduğunu savunması üzerine daha ciddi bir meydan okumaya dönüştü.

KADINLAR DA KATILIYOR

2010 yılından beri devam eden ancak son yıllarda daha da popüler hale gelen bu trend, başlangıçta erkekler için ortaya atılsa da, zamanla kadın katılımcıların da eklenmesiyle daha kapsamlı bir meydan okuma haline geldi. Bir aylık bu süreçte insanların yaptığı cinsellik diyetinin etkilerini ve bir ayın sonunda hissettiklerini anlattığı sayısız platform oluşturuldu.

Türkiye'ye 'Kasım'da seks yok' başlığıyla bilinen bu trende katılan insanlardan bazıları, kendilerini daha güçlü ve enerjik hissettirdiğini, zihinsel berraklığı ve genel refahı iyileştirdiğini iddia ettiler.

Ancak bazı sağlık uzmanları boşalma ve mastürbasyondan vazgeçmenin vücudunuz üzerinde tam tersi bir etkiye sahip olabileceğini söyleyerek buna itiraz etti. Cinselliğin stres azaltıcı etkisine dikkat çeken uzmanlar, böyle bir diyetin cinsel hayata da zarar verebileceğine dikkat çektiler.



