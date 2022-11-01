Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tüm dünya Kasım ayında bu 'seks diyeti'ni konuşuyor! Nedir bu 'No Nut November'?

Tüm dünya Kasım ayında bu 'seks diyeti'ni konuşuyor! Nedir bu 'No Nut November'?

01.11.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında ses getiren ve bazı aylara atfedilmiş küresel trendler var. Örneğin geçtiğimiz ay 'Stoptober' trendi gündemdeydi. İnsanların bir ay boyunca sigara ve alkolden uzak durduğu bu meydan okumanın ardından şimdi binlerce insan 'No Nut November' için kolları sıvadı. Bugünden itibaren dünyanın her yerinden binlerce insan 'No Nut November' 2022 meydan okumasına katılıyor. Peki nedir bu 'No Nut November'?

Tüm dünya Kasım ayında bu 'seks diyeti'ni konuşuyor! Nedir bu 'No Nut November'?

No Nut November, katılımcıların Kasım ayı içinde mastürbasyon başta olmak üzere her türlü boşalmanın yasak olduğu bir internet trendi. Bu trend başlangıçta bir espri konusu olarak ortaya çıksa da bazı katılımcıların boşalmaktan ve pornodan kaçınmanın sağlık için iyi olduğunu savunması üzerine daha ciddi bir meydan okumaya dönüştü.

KADINLAR DA KATILIYOR

iStock-1064524426

2010 yılından beri devam eden ancak son yıllarda daha da popüler hale gelen bu trend, başlangıçta erkekler için ortaya atılsa da, zamanla kadın katılımcıların da eklenmesiyle daha kapsamlı bir meydan okuma haline geldi. Bir aylık bu süreçte insanların yaptığı cinsellik diyetinin etkilerini ve bir ayın sonunda hissettiklerini anlattığı sayısız platform oluşturuldu.

'KASIM'DA SEKS YOK'

iStock-1150953050 (1)

Türkiye'ye 'Kasım'da seks yok' başlığıyla bilinen bu trende katılan insanlardan bazıları, kendilerini daha güçlü ve enerjik hissettirdiğini, zihinsel berraklığı ve genel refahı iyileştirdiğini iddia ettiler.

iStock-964428990 (1)

Ancak bazı sağlık uzmanları boşalma ve mastürbasyondan vazgeçmenin vücudunuz üzerinde tam tersi bir etkiye sahip olabileceğini söyleyerek buna itiraz etti. Cinselliğin stres azaltıcı etkisine dikkat çeken uzmanlar, böyle bir diyetin cinsel hayata da zarar verebileceğine dikkat çektiler.

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan yardım istedi! “Sahte orgazm oluyorum ki...”

Sosyal medyadan yardım istedi! “Sahte orgazm oluyorum ki...”

 Çırılçıplak taksiye bindi! Şoför görünce ne yapacağını şaşırdı

Çırılçıplak taksiye bindi! Şoför görünce ne yapacağını şaşırdı

 Uzayda seks yapan ilk yıldız olmak için Elon Musk'a seslendi!

Uzayda seks yapan ilk yıldız olmak için Elon Musk'a seslendi!

 Yanlışlıkla seks kulübüne gitti! İçeri girmek için soyunup...

Yanlışlıkla seks kulübüne gitti! İçeri girmek için soyunup...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan iç çamaşırıyla olay poz! Sosyal medyayı salladıTransparan iç çamaşırıyla olay poz! Sosyal medyayı salladı
3 yaşındaki çocuğu ailesinin yanından kaçırdı! Çiğ çiğ yedi3 yaşındaki çocuğu ailesinin yanından kaçırdı! Çiğ çiğ yedi
Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattıGüney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattı
Anahtar Kelimeler:
seks Cinsellik

En Çok Okunan Trend Haberler

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem oldu

Lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem oldu

Sokağın ortasında saldırdı! Cinsel ilişkiye zorlayınca...

Sokağın ortasında saldırdı! Cinsel ilişkiye zorlayınca...

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.