Tüm dünya şokta! Savaş uçağı bulundu

Dünya Savaşı'nda kaybolan uçak İsviçre ordusu özel kuvvetler mensupları arafından inceleniyor.

Savaş uçağını buldular

1 / 17 II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra İsviçre Alpleri'ne düşen Amerikan savaş uçağı, Gauli Buzulu'nda 72 yıl sonra bulundu.

2 / 17 İlk olarak Ağustos ayının ortasında ulaşılan uçağın ana gövdesi ve motoruna ait fotoğraflar, dünyaya servis edildi.

3 / 17 Buzulların erimesiyle gün ışığına çıkan enkazı, İsviçre ordusu özel kuvvetler mensupları inceliyor.

4 / 17 Askerlerin buz altından çıkan gövdeye ait bölümü parçalara ayırdı...

5 / 17 Ve taşıdı.

6 / 17 C-53 Skytrooper Dakota tipi uçağın enkazının bulunduğu yükseklik, 3 bin 350 metre.

7 / 17 Savaş uçağı, 19 Kasım 1946 tarihinde Alplere çakılmıştı.

8 / 17 Avusturya'dan havalanan uçak...

9 / 17 Bern Alpleri'ne düşünce İtalya'ya ulaşamamıştı.

10 / 17 Uçak, Alpleri aşarken Kasım ayının ortasında kar fırtınasına yakalanmıştı.

11 / 17 Amerikan jeti, yaklaşık 280 kilometre hızla buzula çakılmıştı.

12 / 17 Uçağın enkazına ilk kez 2012 yazında üç genç tarafından rastlanmıştı.

13 / 17 C-53 Skytrooper Dakota'nın içinde sekiz üst düzey Amerikalı asker ile dört mürettebat vardı.

14 / 17 Kurtarma ekipleri, mucize eseri uçaktakilerin tamamını sağ salim kurtarmayı başarmıştı.

15 / 17 Kurtarma operasyonu, İsviçre'de hava kurtarma biriminin de doğuşu olarak kabul ediliyor.

16 / 17 Uçağın pilotu, kazayı bir telsiz mesajıyla bildirmiş ve ekipler harekete geçmişti.