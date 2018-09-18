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Tüm dünya şokta! Savaş uçağı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Amerikan Savaş uçağı, İsviçre Alpleri'nde buzulların erimesi üzerine 72 yıl sonra bulundu.

  1. Dünya Savaşı'nda kaybolan uçak İsviçre ordusu özel kuvvetler mensupları arafından inceleniyor.

Savaş uçağını buldular

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II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra İsviçre Alpleri'ne düşen Amerikan savaş uçağı, Gauli Buzulu'nda 72 yıl sonra bulundu.
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İlk olarak Ağustos ayının ortasında ulaşılan uçağın ana gövdesi ve motoruna ait fotoğraflar, dünyaya servis edildi.
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Buzulların erimesiyle gün ışığına çıkan enkazı, İsviçre ordusu özel kuvvetler mensupları inceliyor.
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Askerlerin buz altından çıkan gövdeye ait bölümü parçalara ayırdı...
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Ve taşıdı.
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C-53 Skytrooper Dakota tipi uçağın enkazının bulunduğu yükseklik, 3 bin 350 metre.
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Savaş uçağı, 19 Kasım 1946 tarihinde Alplere çakılmıştı.
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Avusturya'dan havalanan uçak...
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Bern Alpleri'ne düşünce İtalya'ya ulaşamamıştı.
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Uçak, Alpleri aşarken Kasım ayının ortasında kar fırtınasına yakalanmıştı.
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Amerikan jeti, yaklaşık 280 kilometre hızla buzula çakılmıştı.
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Uçağın enkazına ilk kez 2012 yazında üç genç tarafından rastlanmıştı.
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C-53 Skytrooper Dakota'nın içinde sekiz üst düzey Amerikalı asker ile dört mürettebat vardı.
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Kurtarma ekipleri, mucize eseri uçaktakilerin tamamını sağ salim kurtarmayı başarmıştı.
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Kurtarma operasyonu, İsviçre'de hava kurtarma biriminin de doğuşu olarak kabul ediliyor.
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Uçağın pilotu, kazayı bir telsiz mesajıyla bildirmiş ve ekipler harekete geçmişti.
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Geçen yıl yine İsviçre Alplerinde buzulların erimesiyle, 75 yıl aradan sonra bir çiftin kalıntılarına ulaşılmıştı.
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uçak savaş uçağı II. Dünya Savaşı savaş

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