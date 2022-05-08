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Tüm dünya yarına kilitlendi! Rusya Devlet Başkanı Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

08.05.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın gözü kulağı yarın Rusya'da olacak. 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle gövde gösterisine hazırlanan Moskova'da yarın yapılacak açıklama sır gibi saklanıyor. Bazı analistlere göre; Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs'ta zafer ilan edecek ve savaşı bitirecek. Ancak bu senaryoların dışındaki diğer seçenek endişe yaratıyor. Putin'in topyekun savaş ve seferberlik ilan edebileceği de iyiden iyiye konuşuluyor.

Tüm dünya yarına kilitlendi! Rusya Devlet Başkanı Putin savaş mı zafer mi ilan edecek?

Tüm dünya Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine kilitlenmiş durumda. Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri mağlup edişinin anısına yapılacak törenlerde Vladimir Putin'in ne söyleyeceği merakla bekleniyor.

PUTİN ZAFER Mİ İLAN EDECEK?

Bazı uzmanlara göre Rusya, Ukrayna savaşında hüsrana uğradı. Beklediği kısa ve kolay zaferi elde edemedi. Ukraynalıların büyük direnişi ile karşılaştı. Putin'in önünde iki seçenek olduğu belirtiliyor.

İddiaya göre Putin, 9 Mayıs'ta başkent Moskova'da yapacağı konuşmada "zafer ilan edecek.

Bir süredir Donbas'a odaklanan, Kiev'den çekilen, Mariupol'de büyük oranda kontrol sağlayan Rus ordusunun başarılı olduğunu duyuracak.

Böylece savaşı bitirecek.

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NÜKLEER SİLAH ÇAĞRISI

Vladimir Putin'in önündeki diğer seçenek ise savaşı tüm Ukrayna'ya yaymak. Bu konuda kamuoyu baskısı hayli fazla.

"Savaşı bitirin" eylemleri rekor gözaltılarla hız keserken, Rus televizyonlarında Ukrayna'nın egemenliğini yok sayan yayınlar yapılıyor.

Hatta "nükleer silahları kullanın" yaygarası koparanlar bile var.

RUS EKONOMİSİNİN ZOR GÜNLERİ

Rus ekonomisi yaptırımlar ve dünyada giderek büyüyen ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor.

"Rusya Ukrayna'da başarılı olamadı" yorumları da Putin üzerindeki baskıyı artırıyor.

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"TOPYEKÜN SAVAŞ" İDDİASI

Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'ya karşı "topyekun savaş" seçeneğini tercih edeceği, hatta ulusal seferberlik ilan edeceği ileri sürüldü.

İddia, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından da dile getirildi.

KREMLİN'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Moskova, bu ifadeleri kısa sürede yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara ilişkin "saçmalık" yorumunu yaptı. "Bunun olma ihtimali yok" dedi.

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Ancak Rusya, Ukrayna'ya saldıracağına dair Batı'dan gelen istihbarat bilgisini uzun süre yalanlamıştı.

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24 Şubat'ta da savaşı başlatmıştı.

Moskova'nın 9 Mayıs'ta nasıl bir yola gireceği merakla beklenirken, her iki seçeneğin de tüm dünyayı etkileyeceği yorumları yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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