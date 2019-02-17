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"Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 18:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: -"Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz. Onları da enselerinden tutup Türkiye'ye getireceğiz. Dünyayı onları zindan edeceğiz" - (CHP) Bunlar 'Atatürkçüyüz' diyorlar ama Atatürk'ten geçinen asalak bunlar. Atatürk'ten rant elde etmeye çalışıyorlar" - "Nasıl Afrin'e, Fırat Kalkanı bölgesine girdiysek, Fırat'ın doğusunda da hiç tereddüt etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz. Başka çaresi yok"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin de ensesindeyiz. Onları da enselerinden tutup Türkiye'ye getireceğiz. Dünyayı onları zindan edeceğiz." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Döşemealtı ilçesindeki Cumhur İttifakı adayı Emre Afacan'ın seçim ofisinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçim döneminde çevreci bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, Türkiye'nin belediyecilik hizmeti bakımından en geri kalmış ilinin İzmir olduğunu ifade etti.

- "Atatürk'ten rant elde etmeye çalışıyorlar"

Antalya'da CHP'de bulunan Konyaaltı, Manavgat, Döşemealtı ilçelerinde belediyecilik hizmeti yapılmadığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yazık değil mi millete? Burada, kendi çalışanına maaş veremeyen o şehrin insanına hizmet yapabilir mi? Yazık değil mi çalışanına? Bunların böyle bir derdi yok. Bir de 'Sosyal demokratız' diyor. 'İşçinin, çalışanın emekçinin hakkını biz savunuyoruz' diyorlar, değil mi? Sözde ama doğru değil. Bunların hiçbir şeyi doğru değil. Bunlar 'Atatürkçüyüz' diyorlar ama Atatürk'ten geçinen asalak bunlar. Atatürk'ten rant elde etmeye çalışıyorlar. Hani Atatürk'ün milliyetçiliği? İttifak yaptığın belli işte. PKK, DHKP-C, TİKKO ile ittifak yapıyorsun. Ne kadar terörist varsa onunla ittifak yapıyorsun. Yalan mı söylediğim? Zaten bunların içinde DHKP-C'li var. Bunların içinde terörist cenazesine giden yok mu? CHP'den bahsediyorum, HDP'den bahsetmiyorum. Neresi Atatürkçü bunların? Bunlar, Atatürk'ten geçiniyorlar. Bunları eleştirirsen 'Sen Atatürk düşmanısın' diyor. Atatürk senin tekelinde mi? Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyet seviyesine Türkiye'yi biz çıkarıyoruz. Biz çalışıyoruz gece gündüz."

- "FETÖ'cü hainlerin de ensesindeyiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceği için AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na güvenilmesi gerektiğini vurgulayarak, artık sahada da masada da güçlü bir Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hakkını kimseye yedirmeyeceklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Teröristlerin hepsiyle baş ettik, baş ediyoruz. İçeride de dışarıda da inlerinde, mağaralarında ve çukurlarında gömüyoruz, gömdük. Sonuna kadar temizleyeceğiz. Türkiye'de dağlarda, Irak'ta, Suriye'de fark etmez, nerede olursa olsun hepsinin ensesindeyiz. Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin de ensesindeyiz. Onları da enselerinden tutup Türkiye'ye getireceğiz. Dünyayı onları zindan edeceğiz. Tüm dünyada peşlerindeyiz. Dernekler, okullar hepsini kapatıyoruz, kapattırıyoruz. En son Pakistan Anayasa Mahkemesi terör örgütü ilan etti. Çünkü kendi ülkesi içindeki yapılanmayı da gördü. Tehdidi gördüler. Ne kadar hain varsa, ne kadar terör örgütü varsa hepsini temizleyecek kudrete sahibiz. Bunun için kimseden izin de almayız, talimat da almayız. Nasıl Afrin'e, Fırat Kalkanı bölgesine girdiysek, Fırat'ın doğusunda da hiç tereddüt etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz. Başka çaresi yok."

Konuşmanın ardından Çavuşoğlu ve protokol üyeleri, seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdiler.

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Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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