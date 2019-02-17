"Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin de ensesindeyiz. Onları da enselerinden tutup Türkiye'ye getireceğiz. Dünyayı onları zindan edeceğiz." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Döşemealtı ilçesindeki Cumhur İttifakı adayı Emre Afacan'ın seçim ofisinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçim döneminde çevreci bir seçim kampanyası yürüttüklerini belirterek, Türkiye'nin belediyecilik hizmeti bakımından en geri kalmış ilinin İzmir olduğunu ifade etti.

- "Atatürk'ten rant elde etmeye çalışıyorlar"

Antalya'da CHP'de bulunan Konyaaltı, Manavgat, Döşemealtı ilçelerinde belediyecilik hizmeti yapılmadığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Yazık değil mi millete? Burada, kendi çalışanına maaş veremeyen o şehrin insanına hizmet yapabilir mi? Yazık değil mi çalışanına? Bunların böyle bir derdi yok. Bir de 'Sosyal demokratız' diyor. 'İşçinin, çalışanın emekçinin hakkını biz savunuyoruz' diyorlar, değil mi? Sözde ama doğru değil. Bunların hiçbir şeyi doğru değil. Bunlar 'Atatürkçüyüz' diyorlar ama Atatürk'ten geçinen asalak bunlar. Atatürk'ten rant elde etmeye çalışıyorlar. Hani Atatürk'ün milliyetçiliği? İttifak yaptığın belli işte. PKK, DHKP-C, TİKKO ile ittifak yapıyorsun. Ne kadar terörist varsa onunla ittifak yapıyorsun. Yalan mı söylediğim? Zaten bunların içinde DHKP-C'li var. Bunların içinde terörist cenazesine giden yok mu? CHP'den bahsediyorum, HDP'den bahsetmiyorum. Neresi Atatürkçü bunların? Bunlar, Atatürk'ten geçiniyorlar. Bunları eleştirirsen 'Sen Atatürk düşmanısın' diyor. Atatürk senin tekelinde mi? Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyet seviyesine Türkiye'yi biz çıkarıyoruz. Biz çalışıyoruz gece gündüz."