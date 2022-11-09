Tüm dünyada gündem oldu! Kanada Başbakanı travestilerin yarıştığı programa katıldı

LGBT hareketine verdiği destekle bilinen Trudeau, televizyonda çoğunlukla travestilerin katıldığı bir Drag Queen yarışmasına özel konuk olarak katılınca bir anda dikkatleri üzerine çekti. Trudeau'yu şovun yeni sezon tanıtım filminde gören Kanadalılar şaşkına döndü.

KINADILAR

Başbakanın böyle bir programa konuk olması özellikle muhafazakar kesimlerden eleştiri aldı. Sosyal medyada birçok kişi, bu tür programların çocuklara ve gençlere kötü örnek olduğunu savundu ve Trudeau'yu programa böyle bir programa konuk olduğu için kınadı.

DESTEK ÇIKANLAR DA OLDU

Kimileri de ülkede ekonomik kriz yaşanırken, Trudeau'nun daha mühim konularla ilgilenmesi gerektiğini savundu ve böyle bir zamanda drag queen yarışmasına katılmasının gereksiz olduğunu dile getirdiler.

Bazı kullanıcılar ise Trudeau'yu desteklediler ve başbakanın muhafazakar kesime karşı dik durduğunu söyleyerek onu takdir ettiler.

