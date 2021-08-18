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Tüm dünyada gündem olmuştu, Türk televizyonuna konuştu! Dikkat çeken Atatürk vurgusu

18.08.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pentagon sözcüsüne 'Cumhurbaşkanım nerede?' diye sorarak dünya gündemine oturan Afgan Gazeteci Nazira Karimi'nin CNN Türk'e verdiği çarpıcı röportajda bir kez daha gündeme oturacak şeyler söyledi. Afgan halkının ve Afgan kadınlarının sesini duyurmaya devam edeceğini söyleyen Karimi'nin Atatürk vurgusu ise röportajın en dikkat çekici yanı oldu.

Tüm dünyada gündem olmuştu, Türk televizyonuna konuştu! Dikkat çeken Atatürk vurgusu

Pentagon sözcüsüne 'Cumhurbaşkanım nerede?' diye sorarak dünya gündemine oturan Afgan Gazeteci Nazira Karimi'nin CNN Türk'e konuştu. Afgan halkının ve Afgan kadınlarının sesini duyurmaya devam edeceğini söyleyen Karimi'nin Atatürk vurgusu ise röportajın en dikkat çekici yanı oldu.

"ÜLKEMDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDIM"

İşte çarpıcı röportajın satır başları:

"Ben Taliban'dan çok çektim. Ülkemden kaçmak zorunda kaldım. Şimdi Taliban değiştiğini söylüyor ama ben buna inanmıyorum. Oradaki kadınlarla konuştum. Hepsi çok üzgün, korkmuş durumda ve gelecekleri konusunda umutsuzlar.

Pentagon sözcüsüne sormuştum. Şimdi tekrar soruyorum: eşref Gani nerede? Cumhurbaşkanımız nerede? Taliban her şeyi kontrol altına aldı. Yeni bir ülke kuracağız diyorlar. Oysa bizim bir başkanımız bile yok. ABD'ye soruyorum: Bize yardım edecekler mi?

"ÖLÜYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Afgan kadınları çok güçlüdür ama şu anda orada olanları düşününce ağlıyorum, ölüyormuş gibi hissediyorum.

Gani ülkede kalsa ne olurdu? Bu konuda tartışmalar var. O Doha'da müzakerelere katıldı. ABD ile yakındı. Her şey çok iyi olacak demişlerdi. Gani hep barışçıldı. Kendisi ülkede olsa Taliban bu kadar kolay gelemez ve rejimi değiştiremezdi. Şimdi kimse ne olduğunu bilmiyor.

Afgan kadınlarla irtibat halindeyim. Şu anda büyük bir sessizlik var. Ancak bu barışçıl süre kısa olacak. Taliban açıklama yaptı ve kadınlara şeriat yasaları dahilinde polis, doktor, öğretmen olma hakkı vereceğiz dediler. Peki ya diğer kadınlar? Başka meslek seçmek isterlerse ne olacak? Biz de Müslümanız ancak ben bunların kafasındaki şeriat kavramını anlamıyorum.

"KAÇAMAYANLARIN KADERİ NE OLACAK?"

Binlerce kişi, kadınlar ve çocuklar Kanada'ya, ABD'ye kaçmak istiyor. Peki kaçamayanların kaderi ne olacak? Bunları gördüğüm için çok üzgünüm.

Afgan halkı bu gördüklerinizden ibaret değil. Karanlık bir dönemem girdiler, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir gazeteci olarak bunu görmek beni çok üzüyor.

Taliban'ın değişeceğine inanmıyorum, verilecek uluslararası destek onları değiştirmeyecektir. Taliban'a mesaj yollamak istiyorum. Değiştiyseniz bunu gösterin, ideolojinizi de değiştirin. Afgan kadınları vazgeçmeyecek ve haklarını korumaya devam edecek. Ben de uzakta bile olsam onların sesi olmaya devam edeceğim.

Madem değiştiler bayrağımıza dokunmasalardı. Onlar Afgan bayrağını indirdi. eğer değiştilerse Afgan bayrağı ve kendi bayraklarını yan yana assınlar. Afganistan bayrağı benim kimliğim, o bayrak benim! Şimdi de yanımda ve onu öpüyorum.

- Afgan muhabir Pentagon&#039;da g&ouml;zyaşlarına boğuldu - &quot;Benim cumhurbaşkanım nerede?&quot;- Afgan muhabir Pentagon'da gözyaşlarına boğuldu - "Benim cumhurbaşkanım nerede?"

DİKKAT ÇEKEN ATATÜRK VURGUSU

"Ben Atatürk'ü çok iyi hatırlıyorum. Türkiye ve Afganistan arasındaki iyi ilişkileri hatırlıyorum. Keşke Atatürk'ü daha çok dinleselerdi, onun yolundan gitseydi. O zaman bunları yaşamazdık."

"Taliban'dan neden kaçtığımız soruyorsunuz. Ben Taliban ilk kez geldiğinde, bu ihtimal doğduğunda genç ve başarılı bir gazeteciydim. Buna rağmen Pakistan'a kaçtım. ancak Taliban Pakistan'da da etkiliydi. Onlarla görüşmek istedim bir gazeteci olarak. Üstelik BBC için çalışıyordum. Amam bana cevap vermeyip biz kadınlarla konuşmayız dediler. Beni cezalandırıldılar. Bundan sonra Pakistan'dan da kaçıp ABD'ye yerleştim.

20 yıldır ülkemden uzaktayım. Ben ülkemde hiç barış görmedim. her gece rüyamda barış dolu bir ülke görüyor ve ağlıyorum. Bir şiirle açıklayayım bunu: Anı unutmaz, hafıza yanılmaz. Hep kalbinizde taşırsınız bunu.

Ülkeme sadece bir kere bir konferans için gitti 2012 yılında. Sonra hemen geri döndüm. Gittiğimde toprağı öpmüştüm. Bir zamanlar sokaklarda kadınlar özgürce gezerdi. Kültürel olarak Afganistan'da her şey değişti.

"ARTIK KİMSEYE GÜVENMİYORUM"

Umudum var ama artık kimseye güvenmiyorum. Joe Biden Başkan Yardımcısıyken ülkeme gelmişti. O zaman kız çocukları ona bizi kurtarın, yalnız bırakmayın, doktor olmak, mühendis olmak istiyoruz demişlerdi. Biden da onlara yadım etme, yalnız bırakmama sözü vermişti.

Şimdi ABD Başkanı olan Biden'a ben soruyorum. Afganistan'daki çocukları, kızları yalnız mı bırakacaksınız? Kaderlerine mi terk edeceksiniz?

"ORADA İŞİMİZ BİTTİ DİYORLAR"

Orada işimiz bitti diyorlar. Uluslararası kamuoyuna, tüm dünyaya sesleniyorum. Bizi yalnız bırakmayın. Taliban'ı gözlemleyin. Gerçekten değişip değişmediklerine bakın. eğer değişmişlerse saygım sonsuz. Ama her şey eskisi gibi olacaksa dünya bizi yalnız bırakmasın. Ben burada olsam da nefesim yettiğince Afgan halkına ve Afgan kadınlarına yardımcı olacağım, seslerine ses olacağım."

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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk
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