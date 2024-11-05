Tüm dünyada nefesler tutuldu: ABD seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı! Trump'tan ilk açıklama! "Çok öndeyim ama..."

Hem ABD içinde hem de uluslararası arenada tüm gözler ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine çevrilmiş durumda. Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında geçecek yarıştan kimin galip çıkacağı artık saatler içinde belli olacak. İlk sonuçların gelmeye başladığı seçimlerle ilgili olarak Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi.

ABD SEÇİMİNDE SANDIKLAR AÇILMAYA BAŞLANDI

ABD'nin New Hampshire eyaletinin Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch köyünde gece yarısı, oy verme işlemiyle başladı.

Dixville Notch köyündeki 6 seçmen yerel saatle 00.00'dan itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

Seçim sonrası yapılan sayıma göre, 6 seçmenin 3 oyu Harris'e, 3 oyu ise Trump'a gitti.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: ÇOK ÖNDEYİM

Seçimden ilk sonuçların gelmeye başlamasının ardından Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

Trump yaptığı açıklamada, "Bazı eyaletlerde çok öndeyim ama net bir durum yok. Destekçilerim şiddet yanlısı değil, şiddet olacağını sanmıyorum. En büyük sorunumuz enflasyon." ifadelerini kullandı.

ANKETLER 'TRUMP' DİYOR

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip 7 salıncak eyalet Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin'deki anketlerin ortalamasına göre Trump, yüzde 0,8 puanla az farkla Harris'in önünde yarışı götürüyordu.

Öte yandan ülke geneli anketler, Trump ve Harris'in başa baş gittiğini gösteriyordu.

dönem Kongrenin belirleneceği bu seçimlerden önce yapılan anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçilerin Senatoda, Demokratların ise Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirmesi muhtemel görünüyordu.

SEÇİMİ KAZANAN 20 OCAK'TA YEMİN EDECEK

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor.

Oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başlıyor.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ Çarşamba 05.00) kapanacak.

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

82 MİLYON KİŞİ ERKEN OY KULLANDI

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarının paylaştığı verilere göre, eylül ayı ortalarında başlayan erken oy işlemlerinde bugüne kadar 82 milyonu aşkın vatandaş oy kullandı.

Bunlardan 44 milyondan fazlası şahsen oy kullanırken, 37 milyonun üzerinde seçmen posta yoluyla erken oy verdi.

Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar bugün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak.

ABD Başkanı Joe Biden da başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullanmıştı.

270 DELEGEYE ULAŞAN ADAY BAŞKAN OLACAK

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor.

Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır