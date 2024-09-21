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  4. Tüm dünyada ses getirecek açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşar Esad mesajı! "Cevap bekliyoruz"

Tüm dünyada ses getirecek açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşar Esad mesajı! "Cevap bekliyoruz"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.09.2024 13:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze'yi Nazi kampına çevirdiğinin altını çizdiği açıklamasında, "Soykırımın bitmesi için BM'ye görev düşüyor" dedi. Öte yandan Erdoğan, Suriye ile görüşme konusunda da "Esad ile görüşmeye hazırız, karşı taraftan cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada ses getirecek açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşar Esad mesajı! "Cevap bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Suriye ile görüşme konusunda "Esad ile görüşmeye hazır olduklarının" altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze'yi Nazi imha kampına çevirdiğini de belirtti. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirilecek mi sorusuna da yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bölgemizin ve insanlığın gündeminde yer alan hususlarla ilgili kanaatlerimizi paylaşacağız. Özellikle Gazze soykırımına ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılacak adımlara temas edeceğim. Açlık, susuzluk temel gıda ve tıbbi malzeme eksikliği sahadaki durumu giderek kötüleştiriyor.

"İSRAİL, GAZZE'Yİ NAZİ İMHA KAMPINA ÇEVİRDİ"

İsrail hükümeti bir nevi nazi imha kamplarına çevirdiği Gazze'deki 2 milyonu aşkın insanı bomba veya açlık-susuzlukla katlediyor. 1 senedir süren bu zulmün sona ermesi için hepimize tüm dünyaya özellikle BM'ye önemli görevler düşüyor. Ziyaretimizde bunları hatırlatacağız. Biliyorsunuz ilk günden beri İsrail'in sadece hedefinin Gazze olmadığını söylemiştik. Lübnan'a yapılan saldırılar da bu endişeleri haklı çıkardı. Netanyahu ve şebekesi radikal siyonist ideolojilerini gerçekleştirmek için her şeyi denemektedir.

Biliyorsunuz ilk günden beri İsrail'in hedefinin sadece Gazze olmadığını söylemiştim. Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı. Netanyahu ve şebekesi radikal Siyonist ideolojilerini hayata geçirmek için her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik artan saldırılar ve tacizde aynı kirli senaryonun birer parçasıdır.

"İSRAİL ÜZERİNDEKİ BASKILARIN ARTMASI GEREKİYOR"

Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizin hangi seviyede olduğunu daha önce defalarca ifade ettik. Bugün de aynı yerdeyiz. Bölgemizin büyük bir felakete sürüklenmemesi için İsrail üzerindeki baskıların daha da artırılması gerekiyor.

Genel Kurul marjında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda ülkeden mevkidaşlarımla Türk Evi'nde görüşmelerim olacak ve bütün bunlarla beraber bu ikili görüşmeler yanında yine bizlerden randevu talebinde bulunan devlet başkanlarıyla, hükümet temsilcileriyle görüşmelerimi sürdüreceğim. Ziyaretimizde Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızla da bir araya geleceğiz. Düşünce kuruluşu temsilcileri ve Amerikan iş dünyasının seçkin üyeleriyle de temaslarımız olacak. Ziyaretimizin ve bu çerçevede yapacağımız görüşmelerin ülkemiz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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ERDOĞAN'DAN BEŞAR ESAD MESAJI: "CEVAP BEKLİYORUZ"

Özellikle Türk evi inşallah bu defa çok farklı görüşmelere çok farklı ilişkilere vesile olacaktır. Burada yapılacak görüşmeler inşallah bunların adımlarını attığımız bir merkez haline dönüştürecektir.

Suriye’deki gerilimin artık sona ermesi gerekir. İsrail’in bir devlet terörü estirdiğini çok açık bir şekilde ortaya koyacağız. Bazı batılı ülkeler bunu anlamamakta ısrar ediyor. Suriye’deki gerilimin de sona ermesi gerekiyor. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Beşar Esad ile görüşme talebimizi de ortaya koyduk biz buna hazırız. Karşı taraftan cevap bekliyoruz. İki ülke ilişkilerinde böylesine bir görüşme neticesinde inşallah başlar diye inanıyorum.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

(Biden görüşmesi hakkında) BMGK'na katılmak için ajandamız dolu dolu gidiyoruz. Sadece Biden değil birçok dünya lideri olacak. Şu an itibarıyla Biden ile bir görüşme henüz var mı yok mu netleşmiş değil. Ana gündemimiz BMGK ve oradaki temaslar. Biden ve daha başka sürpriz görüşmeler nerede nasıl olur oradaki gelişmelerle ele alacağız. "

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan abd cumhurbaşkanı erdoğan
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