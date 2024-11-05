Tüm dünyada son dakika… Ukrayna ile Kuzey Kore askerleri ilk kez cephede karşı karşıya geldi

ABD’den daha önce yapılan açıklamada, yaklaşık 8.000 Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde bulunduğunu ve önümüzdeki günlerde Rus güçlerine destek vermeye hazırlandığını belirtmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı çağrıda Batılı müttefiklerini "izlemeyi" bırakmaya ve Rusya'da konuşlanan Kuzey Kore birlikleri cephe hattına ulaşmadan önce adım atmaya çağırmıştı. Bu gelişmelerin ardından beklenen oldu ve İHA'nın haberine göre; bugün Ukrayna ile Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiği doğrulandı.

Zelenskiy yaptığı son açıklamada Kuzey Kore birliklerinin eğitildiği kamplara bir saldırı olasılığını gündeme getirdi ve Kiev'in kampların yerini bildiğini söyledi. Zelenskiy yaptığı bir paylaşımda Kuzey Kore askerleri ile ilgili, "Ama bunun yerine Amerika izliyor, İngiltere izliyor, Almanya izliyor. Herkes Kuzey Kore ordusunun Ukraynalılara da saldırmaya başlamasını bekliyor. Kore güçlerinde bir artış görüyoruz, ancak maalesef ortaklarımızdan gelen yanıtta bir artış görmüyoruz" dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır