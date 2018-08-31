Tüm dünyanın merak ettiği adam sonunda anlattı

Sonunda konuşmaya ikna olan yaşlı adamın anlattıkları duyanların kalbini acıtacak cinstendi...

Bu karenin ardından hüzün çıktı

1 / 11 İtalya'da her gün sahile elinde bir kadın fotoğrafıyla gelen yaşlı adamın hayatını herkes merak ediyordu. Yaşlı adam sonunda konuşmaya ikna oldu ve 'ölümsüz aşk'ını böyle anlattı...

2 / 11 İtalya Gaeta'da her gün sahile elinde bir kadın fotoğrafının olduğu çerçeveyle gelip oturan yaşlı adam bir restoran işletmecisinin dikkatini çekmişti.

3 / 11 Kimseyle konuşmayan adam, hüzünlü halleri ile internette yayılınca romantizm fenomenine dönüşmüştü.

4 / 11 İşletmeci, sonunda tüm dünyanın merak ettiği yaşlı adamı konuşmaya ikna etti.

5 / 11 Giusseppe Giordano isimli 70 yaşındaki adam, yanında 7 önce kaybettiği eşi Ida'nın fotoğrafını taşıdığını söyledi.

6 / 11 Giordano, 50 yaşında kaybettiği eşi ile gençlik yıllarının en güzel zamanlarını bu sahilde geçirdiklerini anlattı.

7 / 11 Ve şöyle konuştu: "15 yaşımızda tanışmıştık. 42 yıl evli kaldık. 2 çocuğumuz oldu. O benim her şeyimdi. Bu sahilde onsuz yürümek istemediğim için fotoğrafını yanımda taşıyorum. Kendimi yalnız hissetmiyorum"

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