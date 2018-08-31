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Tüm dünyanın merak ettiği adam sonunda anlattı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 09:17 | Son Güncelleme

Her gün düzenli olarak elinde bir kadın fotoğrafı ile sahile inen gizemli adam dünyanın gündemine oturmuştu.

Sonunda konuşmaya ikna olan yaşlı adamın anlattıkları duyanların kalbini acıtacak cinstendi...

Bu karenin ardından hüzün çıktı

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İtalya'da her gün sahile elinde bir kadın fotoğrafıyla gelen yaşlı adamın hayatını herkes merak ediyordu. Yaşlı adam sonunda konuşmaya ikna oldu ve 'ölümsüz aşk'ını böyle anlattı...
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İtalya Gaeta'da her gün sahile elinde bir kadın fotoğrafının olduğu çerçeveyle gelip oturan yaşlı adam bir restoran işletmecisinin dikkatini çekmişti.
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Kimseyle konuşmayan adam, hüzünlü halleri ile internette yayılınca romantizm fenomenine dönüşmüştü.
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İşletmeci, sonunda tüm dünyanın merak ettiği yaşlı adamı konuşmaya ikna etti.
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Giusseppe Giordano isimli 70 yaşındaki adam, yanında 7 önce kaybettiği eşi Ida'nın fotoğrafını taşıdığını söyledi.
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Giordano, 50 yaşında kaybettiği eşi ile gençlik yıllarının en güzel zamanlarını bu sahilde geçirdiklerini anlattı.
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Ve şöyle konuştu: "15 yaşımızda tanışmıştık. 42 yıl evli kaldık. 2 çocuğumuz oldu. O benim her şeyimdi. Bu sahilde onsuz yürümek istemediğim için fotoğrafını yanımda taşıyorum. Kendimi yalnız hissetmiyorum"
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Anahtar Kelimeler:
ölüm yaşlı İtalya Giusseppe Giordano

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