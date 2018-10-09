İlknur SARGUT / İSTANBUL, (DHA)- HÜKÜMETLERARASI İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan bilimsel rapor, küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılmasının aciliyetini ortaya koydu. 195 ülkenin onayıyla yayımlanan rapor, tehlikeye karşı alınacak önlemleri de içeriyor. Dünya ülkelerinin küresel iklim değişikliğine karşı izleyecekleri yolda ve alacakları kararlarda yol gösterici bir rol oynayacak Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) “Küresel Isınmada 1,5 derece Raporu", olası iklimsel etkiler açısından 1,5 derecelik bir ısınmanın, 2 dereceye göre nispeten daha güvenli olacağı vurgulandı. Rapora göre, küresel sıcaklıkların endüstriyel dönem öncesine göre 2 derece üzerine çıkması, yalnız doğal yaşam alanları ve türlerin kaybıyla sonuçlanmayacak, buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sağlığı, refahı, güvenliği ve ekonomisiyle insan hayatını doğrudan etkileyecek yıkıcı sonuçlara da yol açacak. WWF'nin İklim Değişikliği Başdanışmanı Dr. Stephen Cornelius, “Rapor üzerinde hükümetler arasında zorlu tartışmalar yaşanmasını bekliyorduk ancak müzakerelerde bilimsel gerçeklerin resmi yetkililerce de teyit edilmesini olumlu karşılıyoruz. Ancak emisyonların azaltılması konusunda halen ülkelerin verdiği taahhüt, küresel ısınmadaki artışı 1,5 derece seviyesinde tutmak için yeterli değil" dedi.

Cornelius sözlerine şöyle devam etti: “Giderek ısınan dünyada yarım derece bile hem insan hem doğa için çok önemli. İklim değişikliğiyle mücadelede en kararlı adımları atmak ve enerji, ulaşım, gıda gibi tüm sektörlerde düşük karbona geçişi hızlandırmaktan başka çaremiz yok. Karbon emisyonlarını çok hızlı bir şekilde düşürmediğimiz sürece, tropikal bölgelerdeki mercan resiflerinden kutuplardaki buzullara kadar bütün ekosistemler çok daha ciddi etkilerle karşı karşıya kalacak" Acil harekete geçmenin önemini vurgulayan rapora göre, Paris Anlaşması kapsamındaki mevcut taahhütler, küresel ısınmayı 2 derecede tutmak için bile yeterli değil. Mücadeleyi ne kadar geciktirirsek iklim değişikliğinin etkileri de o kadar büyük olacak; yarın geri dönmek mümkün olmayacak ya da ileride çok daha yüksek maliyetli çözümler gerektirecek. IPCC raporunun hazırlanmasına, küresel ortalama sıcaklıktaki artışın endüstriyel dönem öncesi seviyelerin 2 derecenin çok daha altında bir seviyede sınırlandırılması ve 1,5 derece sınırının aşılmamasının kararlaştırıldığı 2015 yılında Paris'te yapılan BM toplantısını müteakiben hükümetler tarafından karar verilmişti.