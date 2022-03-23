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Tüm dünyayı korkutan olasılık, Putin'in kozu: Nükleer felaket!

23.03.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan dün gelen "Putin'in nükleer silah kullanabileceği" açıklamasıyla tüm dünya tedirgin oldu. Putin'in bu seçeneğe başvurması durumunda yaşanacak felaketin boyutunu gözler önüne seren bir analiz endişeleri arttırdı. ABD'nin Rusya'ya vereceği olası karşılık ve korkunç düzeydeki can kaybı da değerlendirmeler arasında...

Tüm dünyayı korkutan olasılık, Putin'in kozu: Nükleer felaket!

Rusya'nın Ukrayna topraklarında yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü işgalin Putin'in planlarına göre gitmediği tüm dünya tarafından konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde hipersonik füze kullanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in köşeye sıkıştıkça yıkımın ve yıkım araçlarının boyutu arttıracağı görüşünü ABD Başkanı Joe Biden da dile getirdi. Rusya dün akşam bu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşamadığını, gerekirse nükleer silaha başvurabileceğini söyledi. En son 76 yıl önce kullanılan nükleer silaha bugün yeniden başvurulması durumunda olacaklara ilişkin yayımlanan analizde dikkat çekici tespitler yer alıyor.

New York Times gazetesinin analizine göre nükleer saldırı olasılığı daha az yıkıcı nükleer silahların geliştirilmesiyle artmış durumda. Hem Rusya'nın hem ABD'nin elinde nispeten daha kısıtlı etkiye sahip nükleer silahlar bulunuyor. Rusya'nın elinde bu türde 2 bin nükleer silah başlığı olduğu tahmin ediliyor. Daha az yıkıcı nükleer silahların ana unsurunu İskender-M füze sistemi oluşturuyor.

482 km menzili bulunan ve 2 füze fırlatabilen İskender-M konvansiyonelin yanı sıra nükleer başlık da taşıyabiliyor. Bu nükleer başlıkların Hiroşima'ya atılan bombanın 3'te 1'i gücünde belirtiliyor.

Rusya, Ukrayna işgalinden önce İskender füze sistemlerini Belarus'a taşımıştı. Ancak nükleer başlıkların da Belarus'a sevk edilip edilmediği bilinmiyor. Nükleer başlıklar İskender füze sistemlerinin yanı sıra uçaktan, gemiden ve karadan atılabilen seyir füzeleriyle de kullanılabiliyor.

NY Times gazetesine konuşan uzmanlar Putin'in nükleer silahları Ukrayna askerlerine karşı değil, boş bir arazide kullanarak gözdağı vermeye çalışabileceği görüşünde.

ABD'NİN TEPKİSİ NE OLUR?

Uzmanlara göre ABD, misilleme olarak denizaltıdan Sibirya'daki boş arazilere veya Rusya'nın bir askeri üssüne nükleer saldırı düzenleyebilir. Bu karşılıklı saldırının ardından işin hangi noktaya varacağı ise belirsiz.

Amerikan Princeton Üniversitesi'nin hazırladığı bir simülasyon nükleer savaşın ilk birkaç saatinde 90 milyon kişinin ölebileceğini gösteriyor. Hiroşima'ya atılanın yarısı kadar etkili bir nükleer bombanın yarım milyon kişiyi öldürebileceği veya yaralayabileceğine de dikkat çekiliyor.

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