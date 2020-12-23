KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor! Bu daireye dikkat! Eğer gıda parçaları bu delikten geçiyorsa...

Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor! Bu daireye dikkat! Eğer gıda parçaları bu delikten geçiyorsa...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.12.2020 08:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tüm ebeveynleri ilgilendiriyor! Bu daireye dikkat! Eğer gıda parçaları bu delikten geçiyorsa...

Avustralya Melbourne'da bebek hemşiresi olarak görev yapan Nikki, bir daire oluşturmak için başparmağını ve işaret parmağını birleştiriyor ve deliğe sığabilecek öğelerin potansiyel tehlikeler olduğunu söylüyor. Yani bu deliğe sığan her türlü gıda ya da eşya parçası çocukların boğulmasında etkili olabilecek bir tehlike.

Hemşire Nikki, yeni yürümeye başlayan çocukların üzüm de dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan öğelerle boğulmasını nasıl önleyeceğini gösteriyor.

Nikki, evindeki eşyaların boğulma tehlikesi olup olmadığını görmek için kullandığı basit numarayı Instagram'da paylaşarak şöyle diyor: 'En sevdiğim ebeveynlik hilesine merhaba deyin!'

Nikki şöyle devam etti: 'Yiyeceklerin veya küçük öğelerin çocuklarım için boğulma tehlikesi oluşturup oluşturmadığını bu şekilde kontrol ediyorum.

Screenshot_6

DAİRE 0-3 YAŞ ÇOCUKLARIN HAVA YOLUNUN BOYUTUNU GÖSTERİYOR

Daire yaklaşık 0-3 yaşındaki bir çocuğun hava yolunun boyutu. Bu deliğe herhangi bir şey sığarsa boğulma tehlikesi vardır.'

Delikten düşürdüğü eşyalar arasında kiraz, patlamış mısır, bozuk para, üzüm ve diğer oyuncaklar var. Nikki, ebeveynlerin bu eşyaları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklamalarını tavsiye etti.

Bir anne Nikki'nin paylaşımına şöyle dedi: 'Bunu paylaştığın için teşekkürler, tam da çocukların oyuncaklarını boğulma tehlikesini ortadan kaldıracak şekilde sıralamak üzereyim, en küçüğüm de emeklemeye ve oyuncaklara uzanmaya başlayacak. Boğulma tehlikesi olan oyuncakları seçmenin çok akıllıca bir yolu!'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Anne karnına kadar indiler, doğmamış bebekler...Anne karnına kadar indiler, doğmamış bebekler...
Oğlak burcu aylık burç yorumu Aralık 2020 Oğlak burcu aylık burç yorumu Aralık 2020
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Şaşkına çeviren alüminyum folyo kullanımı! Söküp atıyor

Şaşkına çeviren alüminyum folyo kullanımı! Söküp atıyor

'Barış için orgazm olun' çağrısı! Bu 24 saat içinde...

'Barış için orgazm olun' çağrısı! Bu 24 saat içinde...

Oğlak burçları için hediye önerileri!

Oğlak burçları için hediye önerileri!

Sirke faydalarını öğrenmeye devam! Kullanmanız için 6 neden var

Sirke faydalarını öğrenmeye devam! Kullanmanız için 6 neden var

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Cilt beyazlatan 3 karbonat maskesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İç çamaşırı giymeyi bırakırsanız vücudunuzda neler olur?

İç çamaşırı giymeyi bırakırsanız vücudunuzda neler olur?

54 yaşında gövde gösterisi! Vücut sırrı belli oldu

54 yaşında gövde gösterisi! Vücut sırrı belli oldu

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Diğer Haberler

Korkutan araştırma! Plastikler artık anne karnına kadar indi, doğmamış bebeklerin...

Anne karnına kadar indiler, doğmamış bebekler...

Gebelik diyabeti nedir? Gebelik diyabeti belirtileri nelerdir?

Gebelik diyabeti belirtileri nelerdir?

Epidural doğum nedir? Epidural doğum nasıl olur?

Epidural doğum nedir? Epidural doğum nasıl olur?

Doğal mucize: Anne sütünün faydaları nelerdir?

Doğal mucize: Anne sütünün faydaları nelerdir?

Kabızlık yapan yiyeceklerden pilav, makarna ve...

Kabızlık yapan yiyeceklerden pilav, makarna ve...

Kaç haftada doğan bebeklere prematüre bebek denir?

Kaç haftada doğan bebeklere prematüre bebek denir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.