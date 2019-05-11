Tüm ekipler seferber oldu; kayıp gazeteci aranıyor

Bayburt- Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Dik ve engebeli yamaçta arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, dalgıç adamlar yardımıyla da çalışmalarını derede sürdürecek.

Özel İdare ekipleri dün, Trabzon- Bayburt sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Haber yapmak için çalışmaları takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düştü. Gözden kaybolan Nişancı’ya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Dün gün boyu arama kurtarma çalışmaları sürerken, Trabzon ve Rize'den gelen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de kayıp gazeteciyi arama çalışmalarına eşlik etti. Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekipleri ile özel dedektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı'ya ait iz aradı.

ARAMALAR DEREDE YOĞUNLAŞACAK

Nişancı için başlatılan ve dün havanın kararmasıyla oluşabilecek risk nedeniyle ara verilen arama çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip eşlik ediyor. AFAD'tan 5 kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekip de, bölgede dik ve uçurumlarla dolu arazide ip sarkıtarak arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugünkü çalışmaları dalgıç adamlar yardımıyla derede sürdüreceği ve arama tarama çalışmalarının dere güzergâhı boyunca yoğunlaşacağı belirtildi.

UMUTLU HABER BEKLENİYOR

Öte yandan kayıp gazetecinin arkadaşları, ailesi ve meslektaşları da, sosyal medyada paylaşımda bulunarak, haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan Abdulkadir Nişancı'ya bir an önce sağlıklı bir şekilde ulaşılması dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Arama çalışmaları

Bölgeden görüntüler

BAYBURT,(DHA)

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