Tüm gebelere HIV taraması

Sağlık alanında yapılacak faaliyetler kapsamında, iş yeri hekimleri tarafından çalışanlara yönelik HIV/AIDS konusunda eğitim verilecek. Ayrıca sağlık kurumlarında görevli tüm personele de HIV/AIDS konusunda standart hizmet içi eğitimler düzenlenecek.

Program dahilinde sağlıktan eğitime, asayişten ilaca kadar her alanda çalışma yürütülecek.

Programla HIV/AIDS yeni vaka sayısı ve enfeksiyona bağlı ölümlerin azaltılması, HIV/AIDS'e yönelik sağlık hizmetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, HIV ile yaşayan kişilere yönelik ayrımcılık ve mahremiyet ihlallerinin önlenmesi amaçlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Türkiye'de HIV/AIDS (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü/Edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu) çalışmalarına yol haritası oluşturmak ve HIV/AIDS yayılımı için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek amacıyla "Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı 2019-2024" hazırlandı.

Sağlık ilişkili kongrelerde HIV/AIDS oturumlarının yer alması sağlanacak. Burada HIV/AIDS Kontrol Programı'nın ve yürütülen hizmetlerin paylaşımı, hastalıkla ilgili damgalama ve ayrımcılık konularında seminerler düzenlenecek.

Program kapsamında toplumu enfeksiyon risklerinden korumak için hizmet verecek mevcut danışmanlık ve test merkezlerinin sayısı ve erişilebilirliği artırılacak. Riskli davranış sonrası danışmanlık merkezlerine başvuru teşvik edilecek.

- Tedaviye devamlılığın sağlanması için danışmanlık hizmeti verilecek

HIV/AIDS ile ilişkili ölümleri ve bulaşmayı azaltmak için de tanı alan hastaların tedaviye devamlılığının sağlanması amacıyla danışmanlık hizmeti verilecek. Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri (GDTM) yaygınlaştırılacak. GDTM hizmet sunumunun ve personel eğitimlerinin standardizasyonu ve sürekliliği sağlanacak.

HIV/AIDS korunma, bulaş yolları konusunda bilgi verilmesi, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde HIV test hizmetinin sunulması, test öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmetinin verilmesi, tedavi için bir merkeze yönlendirilmesi amacıyla gönüllü danışmanlık ve test merkezleri için ilgili standart uygulama rehberi hazırlanacak.