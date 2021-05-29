Tüm gözler 1 Haziran'da! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Kademeli normalleşme sürecinin bitmesine günler kala tüm dikkatler 1 Haziran'la birlikte başlayacak olan yeni döneme çevrildi. Sokağa çıkma yasağı saatleri, seyahat kısıtlaması, yüz yüze eğitim ve kafe restoran gibi işletmelerle ilgili kararlar alınması bekleniyor.

"BU BİZİ YIKAR"

Birçok alanda kısıtlamaların kalkması beklenirken, salgından en çok etkilenenlerin başında gelen yeme-içme sektörü de 1 Haziran itibarıyla açılmayı bekliyor. Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre; Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, verilecek en ufak yanlış kararın sorunları artıracağını belirtti. Saat 24.00'e kadar açık kalmayı beklediklerini belirten Demirer, “Eğer açık alanlarda saat 21.00’e kadar açık kalınma kararı çıkarsa bu bizi yıkar." dedi.

