Tüm gözler orada: Türkiye açısından felaket doğuracak

İngiltere'nin Brexit süreciyle ilgili olarak, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan Türkiye'yi de ilgilendiren bir değerlendirme geldi. Sarıkaya, 'Brexit Türkiye'yi de vuracak' başlıklı yazısında, AB ve İngiltere arasındaki anlaşmada 'gümrük birliği' detayına dikkatleri çekti.

Sarıkaya'nın yazısı şöyle:

AB’den ayrılmak için Brexit kararı alan İngiltere şimdi de bunun nasıl gerçekleşeceği sorununa gömüldü.

“Ankara’da yerel seçim ittifak kazanı kaynarken, bundan bize ne? Ne halleri varsa görsünler, hiç işimiz olmaz. Yazacak başka şey mi bulamadın…” diyebilirsiniz.

Ancak baştan belirteyim ki, yerel seçimde beş yıl sonra istediğini getirme şansını yakalanır ama Brexit sürecinde olacaklar Türkiye’nin yıllar boyu sıkıntıya girmesine neden olur.

Çünkü İngiltere’nin içinde bulunduğu sıkıntıdan çıkış yöntemi Türkiye’nin yıllık 20 milyar Euro kaybına veya daha fazlasını kazanmasına yol açabilir...

Nitekim iki yıl aradan sonra, 4 bakanın katılımıyla tekrar toplanan ve bu yılki ikinci toplantısını gerçekleştiren Reform Eylem Grubu’nun dünkü buluşmasının ağırlıklı konularından biri de bunun üzerineydi…