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Tüm gün odasından çıkmayınca gerçek ortaya çıktı: İş insanı otelde ölü bulundu! Korkunç şüphe

14.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde iş insanı İsa Uçar (61) gündüz saatlerinde girdiği otelde odasından tüm gün boyunca çıkmadı. Uçar'ın meraka kapılan çocukları otele gelip babalarının kaldığı odanın kapısı açılınca gerçek ortaya çıktı. Odasında ruhsatsız bir tabanca bulunan Uçar, ölü bulundu. Olayla ilgili şüphe ise dikkat çekti.

Tüm gün odasından çıkmayınca gerçek ortaya çıktı: İş insanı otelde ölü bulundu! Korkunç şüphe

İş insanı İsa Uçar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili intihar şüphesin üzerinde durulduğu öğrenildi.

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ODASINDAN HİÇ ÇIKMADI, ÇOCUKLARI OTELE GELDİ

Olay, Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uçar Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Uçar, sabah 10.00 sıralarında otele tek başına giriş yaptı. Tüm gün odasından çıkmayan ve haber alınamayan Uçar'ı merak eden çocukları, telefon üzerinden konumunu bularak, akşam saatlerinde otele geldi.

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Otel odasının kapısının açılması ile babalarını vurulmuş halde bulan çocuklar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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İNTİHAR ŞÜPHESİ

Polis ve savcı incelemesinin ardından Uçar'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Polis ekipleri otel odasında yaptıkları incelemede ruhsatsız tabanca bulurken, iş insanının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
otel iş insanı
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